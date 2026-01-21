Zamora pierde 5.600 votantes en el censo de las elecciones autonómicas, pero gana 2.300 en el exterior

Un total de 138.862 zamoranos residentes en la provincia tienen derecho al voto en las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo. Son la friolera de 5.625 menos que en los comicios de hace cuatro años en una provincia que, sin embargo, incrementa el granero de votantes residentes ausentes en el exterior. Se trata de las personas inscritas en el Cera (censo de residentes ausentes en el extranjero), que suma 23.122 zamoranos, 2.314 más que hace cuatro años y que superan ya el 15% sobre el total de votantes.

Zamora es, con León y Palencia, la única provincia que pierde población. Proporcionalmente, la que más, aunque en cifras absolutas son nuestros vecinos del norte los que más retroceden, en tanto que Palencia presenta unos "números rojos" más ajustados.

El resto de provincias aumenta población, especialmente Segovia, que es la única que suma un procurador. Zamora mantiene los siete, aunque se encuentra tan solo a 7.775 habitantes de disminuir aún más su peso político y pasar a seis. Cada provincia tiene derecho a tres procuradores, uno más por cada 45.000 habitantes y otro por cada fracción superior a 22.500.

Este dato del peso cada vez mayor del voto del exterior y cada vez menor de los residentes es uno de los que influirán a la hora de determinar la composición del mapa político provincial, con PP y PSOE en cabeza con tres procuradores y una cifra de votos muy parecida en las anteriores elecciones de 2022: los de José María Barrios obtuvieron 29.228 apoyos frente a los 28.413 de los liderados por Antidio Fagúndez. El procurador restante fue para Vox con 16.463 apoyos.

La cuarta fuerza en votos, con 3.147 fue Ciudadanos, votantes huérfanos en 2026 que tendrán que buscar otro nido para sus votos. Por no hablar de la incógnita de la izquierda, con 2.810 votos para la coalición Podemos-IU-AV hace cuatro años. Los leonesistas de UPL, sin embargo, continuaron sin terminar de romper en Zamora y se quedaron con 2.323 votos.

En todo caso, ya empieza a ponerse en marcha toda la maquinaria electoral para recorrer el camino pendiente hasta que se abran las mesas electorales el día de las votaciones (habrá en torno a 369 en la provincia).

Voto por correo y voto exterior

Desde ya está abierto el plazo para pedir el voto por correo. Hasta el 5 de marzo se puede solicitar en Correos el certificado de inscripción en el censo electoral presencialmente o de forma telemática. Se puede votar hasta el 11 de marzo. En el caso de los residentes temporalmente en el extranjero tienen que pedir el voto en la oficina consular.

Sin embargo, los residentes permanentes en el extranjero (los del censo Cera) recibirán dos envíos, con la documentación y, después, con las papeletas, para votar en las primeras autonómicas en las que no se aplicará el modelo del voto rogado, que tantos problemas provocaba.

Las personas invidentes también pueden comunicar hasta el 15 de febrero ante la Junta su intención de ir a votar, con el fin de que se puedan preparar las adaptaciones oportunas en la mesa electoral que corresponda.