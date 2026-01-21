Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zamora acoge las jornadas nacionales sobre evangelización

La cita reúne a más de 120 participantes entre obispos, curas, religiosos o catequistas

Apertura de las jornadas nacionales en el teatro del Seminario San Atilano.

Apertura de las jornadas nacionales en el teatro del Seminario San Atilano. / Diócesis de Zamora

Natalia Sánchez

La Diócesis de Zamora acoge hasta el jueves las Jornadas de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, que reúnen a más de 120 participantes de toda España entre obispos, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, catequistas y agentes de evangelización.

Apertura

En la inauguración en el teatro del Seminario San Atilano, el obispo de Zamora, Fernando Valera Sánchez, invitó a sentirse en su casa en una diócesis "llena de una belleza de siglos que queremos hacer vuestra como mensaje de esperanza".

Además, monseñor animó a los presentes a vivir el encuentro desde la confianza y el envío misionero: «No tengáis miedo. Cristo ha muerto y ha resucitado por ti y te envía a la misión como discípulo».

El programa de las jornadas, organizadas por la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, incluye ponencias, encuentros para el diálogo en grupos y espacios de discernimiento sobre el Primer Anuncio, el catecumenado y los procesos de iniciación cristiana.

Ponentes

Intervienen, entre otros, el obispo de Asidonia-Jerez y presidente de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, José Rico Pavés, o el obispo de Palencia, Mikel Garciandía Goñi.

Las celebraciones litúrgicas estructuran el desarrollo del encuentro. La misa con vísperas de la tarde la presidió el obispo Fernando Valera, y las jornadas concluyen con la eucaristía de envío, desde la que los participantes regresan a sus respectivas diócesis.n

