Zamora acoge los IV Encuentros Ibéricos de Calidad de Leche

Zamora ha sido elegida para albergar los IV Encuentros Ibéricos de Calidad de Leche, una cita de referencia que organiza la Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina de España (Anembe) y el Conselho Portugués de Saúde do Úbere los días 29 y 30 de enero en el Palacio de La Alhóndiga. En esta edición, expertos de España y Portugal analizarán seis estrategias de trabajo según el tipo de explotación y compartiendo un mismo objetivo: la excelencia en calidad de leche.

"Este año tenemos la suerte de que se realice aquí, en la ciudad de Zamora, un escenario perfecto por nuestra relación directa con el mundo ganadero", expresó la técnico de Comunicación de Caja Rural, Laura Huertos, durante la presentación de la cita en la que estuvo acompañada por Heliodoro Rodríguez, presidente de Leche Gaza, y Manuel Morales, veterinario zamorano y uno de los organizadores. "El objetivo fundamental es la divulgación del conocimiento científico y del trabajo que hacemos en las granjas día a día los veterinarios, y que, sin duda, repercute luego en la salud de las personas", destacó Morales.

Las jornadas se desarrollarán el jueves 29 de enero por la tarde y el viernes 30 por la mañana con un programa en el que se analizará la situación actual de la calidad de la leche y se compartirán estrategias de trabajo adaptadas a los distintos modelos de explotación, desde una perspectiva profesional y científica. "Calidad de leche no solo entendida como aumento de productividad y rentabilidad en las granjas, sino también como un pilar fundamental en la seguridad alimentaria", añadió.

El programa se estructura en cinco bloques temáticos. El primero estará dedicado a las granjas convencionales, con explotaciones familiares de menor tamaño; el segundo abordará las granjas de gran dimensión, explotaciones XL, con una gestión más empresarial; y el tercero se centrará en las explotaciones robotizadas, donde la tecnología y el análisis de datos juegan un papel clave en la toma de decisiones.

La jornada del viernes incluirá además una ponencia magistral a cargo de Julio Benavides, investigador del CSIC en el Instituto de Alta Montaña de León, que hablará sobre la inmunidad de la ubre, un factor determinante en la calidad de la leche.

Como colofón, el encuentro rendirá un especial protagonismo a Gaza, empresa emblemática del sector lácteo en la provincia de Zamora. En este bloque participarán el exgerente de la empresa, José Luis Calvo, y el ganadero Félix Roncero, referente de una explotación robotizada que ha logrado asegurar el relevo generacional.