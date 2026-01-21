¿Son los tratamientos del cáncer seguros, tras el error en la medicación que mató a dos pacientes en Burgos? Azayca responde

La Asociación Zamorana de Ayuda frente al Cáncer (Azayca) se ha pronunciado sobre la seguridad de los tratamientos oncológicos tras el caso de Burgos hecho público la pasada semana, en el que dos pacientes murieron y otros tres resultaron afectados por un error en la preparación de la medicación de enfermos del cáncer.

Al respecto, la presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera, afirma en nombre de la asociación zamorana de apoyo a los pacientes que lo ocurrido en Burgos es algo "muy excepcional" y subraya que los profesionales de Oncología de Zamora trabajan "de forma muy rigurosa, y hay que darles confianza a los pacientes".

Admite que el caso de Burgos es "triste y grave" y tan "horrible" como lo ocurrido con las mamografías en Andalucía, pero pide que se confíe en los profesionales zamoranos y que se extremen las medidas de precaución, "aunque yo creo que ya las tienen, ya que son fármacos muy delicados y muy complejos y esa precaución y ese rigor lo tienen", declara Pilar de la Higuera.

Por otra parte, Azayca ha expresado públicamente su agradecimiento al pueblo del Piñero y a la Asociación Cultural Hondajo por el donativo realizado a favor de la asociación, así como por la implicación, el esfuerzo y la solidaridad demostrados.

De manera especial, la asociación quiere poner en valor la implicación de todo el pueblo del Piñero, que supo unirse para crear un ambiente único durante la Navidad, con una decoración navideña y creativa convirtió el municipio en un espacio lleno de luz.

"Este tipo de gestos no solo contribuyen de forma directa a los programas de apoyo que Azayca desarrolla para pacientes oncológicos, sino que también transmiten un mensaje de unidad, compromiso y humanidad", han señalado desde la asociación.