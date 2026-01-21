Primeras pruebas de la iluminación ornamental del exterior del Puente de Piedra de Zamora ¿qué te parecen?

La empresa contratada por el Ayuntamiento de Zamora para la redacción del proyecto de la nueva iluminación ornamental del exterior del Puente de Piedra efectuó el martes por la noche las primeras pruebas de cómo deben ser esas luces, de cara a determinar aspectos como la potencia lumínica, el tipo de focos a instalar y otras cuestiones técnicas.

Las pruebas se realizaron, tanto para la iluminación habitual del exterior y los arcos del viaducto románico, como para la de distintos colores que se proyectará en celebraciones especiales, con motivo de la celebración de días mundiales efemérides y otras fechas señaladas, como ya se hace en la iluminación de otros espacios de la vía pública, como algunas fuentes ornamentales o en la iglesia de Santiago del Burgo de la calle Santa Clara.

Las pruebas realizadas son para el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, "un paso fundamental para determinar qué tipo de focos, de proyección y de intensidad" se utilizará en la nueva iluminación.

Prueba de iluminación exterior del Puente de Piedra realizada el martes por la noche. / Cedida

Novo ha asegurado que la empresa encargada avanza "a muy buen ritmo" en la redacción del proyecto de iluminación, que luego se deberá sacar a licitación para ver quién se encarga de efectuar la instalación de los focos.

El objetivo, según el edil, es que antes de que concluya este año puedan estar listas ya las nuevas luces del exterior y los arcos del Puente de Piedra, que complementan la rehabilitación y cambio de pavimentación e iluminación realizada en la plataforma del histórico viaducto.

El edil ha aclarado además que se trata de pruebas y no de la iluminación definitiva con la que contará el viaducto, para acallar algunas voces en redes sociales que habían puesto el grito en el cielo al creer que la prueba de luces cromáticas era la iluminación final y permanente que iba a tener el Puente de Piedra.