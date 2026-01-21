Primer atropello mortal en Zamora, en un paso de cebra en San José Obrero

Zamora ha registrado la primera víctima mortal por atropello en las calles de la ciudad este año.

La fallecida, una mujer octogenaria, fue una de las dos heridas en el atropello que se produjo a primera hora de la mañana en la avenida de Galicia, en el barrio de San José Obrero, y murió a consecuencia de las heridas después de haber sido trasladada a un centro hospitalario, según ha confirmado este miércoles el concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, David Gago.

El atropello tuvo lugar poco antes de las ocho y media de la mañana del lunes en un paso de peatones situado a la altura del número 143 de la avenida de Galicia, según informó el servicio de Emergencias 1-1-2 cuando se produjo el suceso.

Inicialmente, las dos peatonas heridas fueron trasladadas en una UVI móvil y en una ambulancia al hospital Virgen de la Concha de Zamora y mientras a una de ellas se le dió el alta a las pocas horas, la otra presentaba heridas de mayor gravedad a consecuencia de un golpe en la cabeza y finalmente perdió la vida.