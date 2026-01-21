Primer atropello mortal en Zamora, en un paso de cebra en San José Obrero
La víctima mortal, una mujer octogenaria, no se recuperó de las heridas por las que ingresó en el hospital Virgen de la Concha de Zamora
Zamora ha registrado la primera víctima mortal por atropello en las calles de la ciudad este año.
La fallecida, una mujer octogenaria, fue una de las dos heridas en el atropello que se produjo a primera hora de la mañana en la avenida de Galicia, en el barrio de San José Obrero, y murió a consecuencia de las heridas después de haber sido trasladada a un centro hospitalario, según ha confirmado este miércoles el concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, David Gago.
El atropello tuvo lugar poco antes de las ocho y media de la mañana del lunes en un paso de peatones situado a la altura del número 143 de la avenida de Galicia, según informó el servicio de Emergencias 1-1-2 cuando se produjo el suceso.
Inicialmente, las dos peatonas heridas fueron trasladadas en una UVI móvil y en una ambulancia al hospital Virgen de la Concha de Zamora y mientras a una de ellas se le dió el alta a las pocas horas, la otra presentaba heridas de mayor gravedad a consecuencia de un golpe en la cabeza y finalmente perdió la vida.
Suscríbete para seguir leyendo
- El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: 'No hay sitio malo
- Fallece Mariano Rodríguez San León, uno de los pioneros hosteleros de Zamora
- ¿Nuevo barrio en Zamora? Impulsan 250 nuevas viviendas públicas junto a Cardenal Cisneros
- VÍDEO Y GALERÍA | La nieve deja bonitas imágenes en el casco antiguo de Zamora, pero condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia
- El primer fallecido de Castilla y León por el accidente de tren de Adamuz vivió en Zamora, donde creó una escuela de baile
- Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación
- El milagro de la zamorana del vagón siete del Iryo accidentado: 'No tengo ni un moratón, no se cómo ha podido ser, aparte de suerte
- Avances en la liberación de la muralla de Zamora: próximo derribo de edificios en dos zonas