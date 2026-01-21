Nuevo corte al tráfico en esta zona de Zamora por obras: a partir de este jueves

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Plaza Antonio de Águila y Puerta del Obispo en Zamora.

T. S.

Nuevo corte de tráfico en Zamora capital, en esta ocasión, en la cuesta de la Puerta del Obispo. Según ha informado la Policía Munical, este tramo permanecerá cerrado a los vehículos a partir de las 8.30 horas de este jueves, 22 de enero de 2026, debido a trabajos de mantenimiento en la calzada.

Durante el tiempo que duren las obras, el tráfico rodado será desviado por la plaza de Antonio del Águila, itinerario alternativo habilitado para garantizar la circulación en la zona y minimizar las afecciones a vecinos y conductores. La actuación se enmarca dentro de las labores periódicas de conservación de la red viaria municipal, con el objetivo de mejorar la seguridad y el estado del firme.

Cuatro días

Según ha indicado la Policía Municipal, la previsión es que los trabajos se prolonguen durante varios días y que la circulación de vehículos se restablezca en la mañana del lunes 26 de enero, siempre que las condiciones meteorológicas y el desarrollo de las obras lo permitan.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a los conductores extremar la precaución, respetar la señalización provisional instalada en la zona y, en la medida de lo posible, utilizar rutas alternativas para evitar retenciones, especialmente en las horas de mayor afluencia de tráfico.

