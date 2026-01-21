La lluvia se casa con Zamora

La lluvia se ha instalado en Zamora y, por el momento, no parece tener intención de marcharse. Tras varios días consecutivos de cielos cubiertos y precipitaciones casi constantes, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a que el tiempo seguirá marcado por el agua durante buena parte de la semana, con un ambiente cada vez más frío y la vista puesta también en la nieve.

Una semana pasada por agua

Tiempo 4ª semana enero 2026 / AEMET

Según los datos, hoy miércoles y jueves estarán protagonizados por lluvias generalizadas, algunas de ellas acompañadas de tormenta, con probabilidades de precipitación que alcanzan el 100 % en varios tramos del día. Las temperaturas se mantienen contenidas, con máximas que apenas superan los 10 o 12 grados y mínimas que descienden progresivamente.

El viernes será una de las jornadas más inestables, con lluvias persistentes durante todo el día y un nuevo descenso térmico. Las máximas rondarán los 7 grados y la cota de nieve bajará hasta los 900 metros, lo que abre la puerta a las primeras nevadas en zonas altas de la provincia.

El fin de semana no traerá demasiadas novedades. El sábado continuará el ambiente invernal, con precipitaciones y una cota de nieve que podría situarse en torno a los 600 metros, mientras que el domingo seguirá siendo un día gris, con lluvias intermitentes y temperaturas bajas para la época.

De cara al inicio de la próxima semana, la situación no mejora de forma clara. Se mantienen las altas probabilidades de lluvia tanto el lunes como el martes, con valores que vuelven a rozar el 90 y el 100 %, respectivamente. Las temperaturas se recuperan ligeramente, pero el tiempo seguirá siendo desapacible. Con este panorama, el paraguas y el abrigo seguirán siendo imprescindibles, tendremos una semana en la que la lluvia vuelve a marcar el ritmo del día a día en toda la provincia y parece que seguiremos esta marcha al menos al comienzo de la que viene.