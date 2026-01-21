Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La labor de la Fundación Personas, premiada por la Diócesis de Zamora

El periodista Javier Visiers Lecanda, vinculado con COPE Benavente, se alza con el galardón San Atilano en la categoría de eclesial

Una actividad promovida por la Fundación Personas.

Natalia Sánchez

La Diócesis de Zamora celebra la quinta edición de los premios San Atilano, con los que pone en valor públicamente la trayectoria, el compromiso y el servicio de personas y entidades que destacan por su aportación a la Iglesia y a la sociedad.

 En esta ocasión el jurado que otorga los galardones ha determinado que sean para la Fundación Personas y en el periodista Javier Visiers Lecanda, actual CEO de Ábside Media, según informan fuentes diocesanas.

Galardonados

En la categoría social, el reconocimiento ha sido concedido a Fundación Personas, entidad de referencia en la atención y el acompañamiento a personas con discapacidad intelectual y a sus familias.

Con una amplia implantación territorial y una trayectoria marcada por el compromiso social, Fundación Personas desarrolla su labor desde una perspectiva centrada en la dignidad de la persona, la inclusión social y la mejora de la calidad de vida, especialmente en entornos rurales. La concesión de este premio reconoce su trabajo continuado, su cercanía a las personas más vulnerables y su aportación al fortalecimiento del tejido social.

 En la categoría eclesial, el Premio San Atilano ha recaído en Javier Visiers Lecanda, actual CEO de Ábside Media, en reconocimiento a su trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación y a su contribución al desarrollo de proyectos mediáticos inspirados en valores humanistas y cristianos.

Javier Visiers Lecanda.

Visiers inició su carrera profesional en emisoras locales del Grupo COPE, entre ellas COPE Benavente, donde comenzó a ejercer responsabilidades directivas vinculadas a la comunicación de proximidad.

Desde entonces, ha desarrollado una extensa carrera dentro del grupo, ocupando cargos de alta dirección relacionados con contenidos, programación, estrategia digital y gestión de medios de alcance nacional.

Su perfil combina una sólida formación académica en periodismo y alta dirección con una amplia experiencia en liderazgo de proyectos comunicativos. En la actualidad, además, preside la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.

Entrega

 El acto tendrá lugar a las 12:00 horas en el salón de actos del Seminario San Atilano y estará presidido por el obispo de Zamora, Fernando Valera y tras su entrega habrá un agape para los asistentes.

