Informe policial favorable a dos nuevas rotondas en lugares de mucho tráfico de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ha recibido informes favorables de la Policía Municipal para habilitar dos nuevas rotondas en la ciudad.

Se trata de glorietas que en ambos casos pueden contribuir a mejorar la fluidez del tráfico en dos lugares de una importante afluencia de vehículos y una de ellas se construirá en la zona centro y la otra se ejecutará en una de las salidas de la ciudad, tras la petición que en varias ocasiones ha realizado la asociación de vecinos de Los Bloques, que hasta ahora no había tenido respuesta a su petición.

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, ha indicado que el informe policial ve la construcción de esas dos rotondas como un "factor positivo" de cara a la movilidad, al igual que el que ha tenido la que se ejecutó en San Lázaro, en la confluencia de las calles Obispo Nieto, Villalpando, Puebla de Sanabria y la cuesta de la Morana.

Ronda de la Feria, en la confluencia con la avenida Plaza de Toros. / L. O. Z.

Una de las nuevas glorietas se ubicaría en la confluencia de la avenida de la Plaza de Toros con la ronda de la Feria, la ronda de San Torcuato y la calle Santa Ana, junto a la Escuela de Artes de la ciudad. La otra es la que ha pedido la asociación vecinal de Los Bloques y se habilitaría en la confluencia de la carretera de la Aldehuela con la bajada de la barriada de Asturias.

Firmas para pedir la rotonda

Sobre esa última glorieta, la asociación de vecinos ha recordado antes del anuncio del concejal que lleva "años" pidiendola para que se pueda acceder a la barriada de Asturias y al barrio de Los Bloques desde la carretera de la Aldehuela a quien circula en dirección salida de la ciudad. De hecho, la asociación llegó en su día a entregar en el registro municipal más de 400 firmas con esa petición, sin que hubiera respuesta y cuando se solicitó por segunda vez se les dijo que "no había espacio suficiente para construirla", según ha denunciado en un comunicado.

Esa contestación que en su día le hizo el Consistorio le parece a la asociación de vecinos un argumento que se cae por su propio peso ahora que la ciudad "se ha llenado de rotondas" con las obras de humanización de las travesías, y muchas de ellas están en espacios más pequeños que el lugar en el que la proponen.

Carretera de la Aldehuela, a la altura de la barriada de Asturias. / L. O. Z.

Ha puesto de relieve que la necesidad de esa rotonda se hizo patente en los conciertos que Caja Rural organizó en Ifeza el pasado mes de septiembre y ha recordado que esa glorieta evita a los vecinos que vienen del otro lado del río o de La Horta y van a los hospitales, al campus, al Centro de Enseñanzas Integradas de FP Ciudad de Zamora o a cualquier otro lugar de Los Bloques tener que circular por el centro para acceder a esos lugares.

Del mismo modo, la salida del vivero de empresas provincial y del HUB del parque tecnológico de la Aldehuela sería más fluida y se facilitaría en dirección a Valladolid si existiese esa rotonda, ha argumentado la asociación vecinal.