Ya hay fecha para la apertura de la nueva calle de la trasera de la Catedral: así avanzan las obras
Iniciados los trabajos de hormigonado de la nueva vía que comunicará el Palacio Episcopal y la puerta del Obispo de la seo con los jardines de Baltasar Lobo del Castillo
Las obras de la nueva calle que se abrirá en la trasera de la Catedral de Zamora avanzan a buen ritmo y ya han comenzado los trabajos de hormigonado de la nueva vía. Posteriormente, habrá que poner la nueva pavimentación, que será similar a la existente en otras calles del casco antiguo y en el resto del entorno del templo mayor zamorano.
Los cálculos del Ayuntamiento apuntan a que antes de que comience la Semana Santa, la nueva calle, que será peatonal, ya estará abierta al público. Enlazará el entorno del Palacio Episcopal y la denominada Puerta del Obispo de la Catedral, por un lado, con los jardines de Baltasar Lobo del Castillo, por otro.
La nueva vía permitirá recorrer todo el perímetro de la Catedral desde el exterior "en las mejores condiciones", según ha precisado el concejal Pablo Novo, que ha detallado que los materiales que se utilizarán en la pavimentación permitirá que la nueva calle "mantenga la misma estética que el resto de calles del casco antiguo".
La vía se ejecuta en un proyecto conjunto entre el Ayuntamiento y el Obispado de Zamora, que anteriormente tenía allí los garajes del Palacio Episcopal.
