La catedral románica mejor conservada de España es la de Zamora

Zamora deslumbra con su majestuosa Catedral y no solo por ser la más antigua de Castilla y León y una de las más vanguardistas de la España del siglo XII, sino por su estado de conservación. Se trata de la catedral románica mejor conservada del país. No solo lo decimos nosotros, así lo corrobora la prestigiosa revista Viajar de Prensa Ibérica, a la que también pertenece LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

En uno de sus últimos reportajes en el que explora las bondades de la catedral zamorana, extrapola esa riqueza a la propia Zamora, una ciudad "que no se vende bien a pesar de la espectacularidad de su lugar de origen ya que con simplemente cruzar el Duero y levantar la vista, el visitante entiende que aquí hay algo excepcional".

N. S.

El reportaje aborda Zamora como una ciudad "infravalorada" porque "no grita, porque no se explica sola, pero quien se detiene descubre uno de los conjuntos románicos más coherentes y poderosos del país".

La famosa cúpula gallonada

La famosa cúpula gallonada de la Catedral, de influencia bizantina, se divisa desde cualquier punto de la ciudad y es una de las creaciones del arte medieval hispano más original, que influenciaría el estilo constructivo de la Colegiata de Toro (Zamora) y la Catedral Vieja de Salamanca. Este famoso cimborrio, construido a base de escamas de piedra, es una de las construcciones más deslumbrantes del románico español y europeo, y tiene su precedente en la cultura oriental.

La Catedral de Zamora es la más antigua de las catedrales de Castilla y León y una de las más vanguardistas de la España del siglo XII, tal y como cataloga la propia Junta de Castilla y León en su portal de Turismo.

El sincretismo de estilos (románico, bizantino y herreriano) de la Catedral se manifiesta en cada uno de sus rincones. Denominada La Perla del Duero, este edificio románico se construyó en el siglo XII y conserva una puerta románica de gran importancia, la del Obispo, que sorprende por su ornamentación escultórica.