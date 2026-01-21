Las bibliotecas municipales de Zamora arrancan el año con una docena de actividades para niños
Las propuestas son gratuitas, pero requieren la inscripción en líneazamoraapuntame.com
Las bibliotecas municipales recuperan su actividad cultural tras la Navidad.
Hasta final de febrero se celebrarán doce actividades dirigidas a un público familiar, pero de manera especial a los pequeños desde los 2 hasta los 12 años, que en el caso de los más pequeños deberán asistir acompañados de mayores en algunas actividades.
Las actividades programadas son gratuitas, pero tienen plazas limitadas, por lo que es necesaria la inscripción a través de líneazamoraapuntame.com, donde además pueden ampliar la información sobre cada una de ellas.
Calendario
27 DE ENERO: (Biblioteca Matadero 16:30 h.). Las cuevas ¿viajas con nosotros? con Mini2ac. Para peques de 2 a 4 años acompañados de un adulto.
28 DE ENERO: (Biblioteca Candelaria 17:00 h.) ¿Pinzas de tender la ropa? Con Sandra Alonso. Para niños y niñas de 5 a 12 años.
29 DE ENERO: (Biblioteca Matadero 17:00 h.). Tarde de cuento. con Vanesa Moraleja. Para niños y niñas mayores de 4 años.
5 DE FEBRERO: (Biblioteca Matadero 16:30 h.) ¡Fácil! Con Alba Bartolomé. Para niños y niñas de 6 a 10 años.
10 DE FEBRERO: (Biblioteca Matadero 17:00 h.) ¡Fácil! Con Alba Bartolomé. Para peques de 3 a 5 años acompañados de un adulto.
11 DE FEBRERO: (Biblioteca Matadero 17:00 h.). El misterio de la pizza. Con Sandra Alonso. Para niños y niñas de 5 a 12 años
12 DE FEBRERO: (Biblioteca Matadero 17:00 h.) ¡Colores! 1ª sesión. Con Lara Calleja y María Arribas. Para niños y niñas de 8 meses a 4 años acompañados de un adulto
16 DE FEBRERO: (Biblioteca Matadero 11:30 h.)Carrozas de carnaval. Con Mini2ac Para niños y niñas de 5 a 12 años.
17 DE FEBRERO: (Biblioteca Candelaria 11:30 h.)Carrozas de carnaval. Con Mini2ac Para niños y niñas de 5 a 12 años.
18 DE FEBRERO: (Biblioteca Matadero 17:00 h.) Números y emociones. Con Sandra Alonso. Para niños y niñas de 2 a 4 años acompañados de un adulto.
25 DE FEBRERO: (Biblioteca Matadero 17:00 h.) ¡Colores! 2ª sesión. Con Lara Calleja y María Arribas. Para niños y niñas de 8 meses a 4 años acompañados de un adulto
26 DE FEBRERO: (Biblioteca Matadero 17:00 h.).Tarde de cuento. con Vanesa Moraleja. Para niños y niñas mayores de 4 años.
