El Ayuntamiento de Zamora pide extremar las precauciones ante el temporal de viento y nieve

Para el fin de semana continuarán las alertas y la nieve podría regresar de nuevo a la capital

Una manga de viento ondeando a su máximo nivel

Una manga de viento ondeando a su máximo nivel / Freepik

Vanessa Remesal

Toda la provincia de Zamora se encuentra en alerta amarilla por fuertes rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 40 km/h en la capital.

Por ello, desde el Ayuntamiento de Zamora han advertido, que aunque no hay una alerta específica de emergencia por parte de las autoridades competentes, se recomienda a todos los zamoranos que extremen las precauciones ante las inclemencias climáticas que están azotando la ciudad.

Temporal de viento y lluvia

Las previsiones son que el viento estará presente, al menos, hasta el viernes. Por ello, es fundamental evitar zonas de arbolado, especialmente parques por la caída de ramas u obras dónde haya material sensible que pueda causar algún daño.

El viento también puede causar dificultades a los viandantes y a la conducción, sobre todo en vehículos de grandes dimensiones.

Rachas de viento previstas para la ciudad

Rachas de viento previstas para la ciudad / AEMET

Avisos de nevadas y estado de las carreteras

Actualmente, hay varias carreteras de la ZA-4, en la zona de Rionegro del Puente, que tienen activada la alerta por nieve, ya que se esperan nevadas por encima de los 1200 metros.

Las carreteras afectadas, tanto en tramo, enlaces y arcenes son:

  • N-525 (Pk 81+684 al 94+658) en Puebla de Sanabria - Requejo
  • N-525 (Pk 94+658 al 105+550) en Requejo - Salida 103 (Padornelo)
  • N-525 Pk 111+330 al 115+150 Salida Chanos - L.P. Orense
  • A-52 (Pk 91+500 al 112+200) Enlace Requejo - L.P.Orense

Desde el consistorio advierten que continúan pendientes de la evolución del tiempo y las recomendaciones de la Dirección General de Protección Civil de la Junta de Castilla y León.

