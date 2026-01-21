Los documentos de la Iglesia de Zamora interesan a los investigadores

El Archivo Histórico Diocesano y el Archivo de la Catedral de Zamora se consolidan en 2025 como referencia para la investigación histórica y documental tras atender 7.650 consultas presenciales, realizadas por 218 usuarios procedentes de ocho países, según el informe anual elaborado por el archivero diocesano, José Carlos de Lera Maíllo.

El pasado año la institución atendió un total de 7.538 consultas. Por secciones, del fondo de Mitra se efectuaron 31 peticiones, Secretaría de Cámara suma 208 y la Vicaría de San Millán alcanza las 74 consultas. Los fondos incorporados, integrados mayoritariamente por archivos parroquiales, reunieron 7.255 consultas, "impulsadas en su mayor parte por la elaboración de árboles genealógicos", explican desde la Diócesis de Zamora.

Además, el Archivo de la Catedral de Zamora contabiliza 63 consultas presenciales, mientras que la Biblioteca Diocesana atendió 19.

Usuarios del Archivo Histórico Diocesano de Zamora. / Obispado de Zamora

Investigadores

Respecto al perfil de los investigadores, la mayoría son españoles, casi un 89%, aunque también acuden usuarios procedentes de Argentina, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, de Italia y Portugal.

Además, el pasado año se produjeron 105 nuevos usuarios, lo que eleva a 2.790 la cifra total de investigadores presenciales registrados en los archivos de la diócesis.

Temática

Las búsquedas genealógicas siguen siendo las consultas estrella de este archivo, con 5.986 peticiones de documentación, que representan el 78,2% del total, realizadas por el 73,8% de los usuarios. En segundo lugar se encuentran los trabajos académicos dirigidos a la publicación científica, con un total de 1.311 consultas, lo que se traduce en un 17,1%.

El técnico del Archivo Diocesano, José Carlos de Lera. / Obispado de Zamora

Servicio

Los archivos diocesanos y catedralicios facilitan el servicio de consulta directa de sus fondos de miércoles a viernes, de 8.30 a 14.30 horas, en el edificio del Palacio Episcopal, mediante cita previa, y atienden igualmente peticiones y consultas a través del correo electrónico archivo@diocesisdezamora.es.

El centro documental, cuyo origen se remonta al episcopado de Eduardo Poveda Rodríguez, custodia 401 fondos parroquiales procedentes de 278 núcleos de población, todos ellos concentrados y descritos.