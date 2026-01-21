Una agrupación de metal de la Sinfónica de Castilla y León actúa en Zamora

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León celebrará el XII Maratón Social Musical entre el lunes 26 y el viernes 30 de enero, con un total de 19 conciertos en residencias de personas mayores, centros de día, centros residenciales de personas con discapacidad intelectual y colegios de educación especial de toda la región, con el objetivo de acercar la música a centros públicos y población con mayor necesidad de apoyo social y emocional, tanto del medio rural como urbano.

La agrupación de sexteto de metales estará en la ciudad de Zamora el próximo miércoles, día 28 de enero, para participar en dos conciertos. Los recitales tendrán lugar en la residencia de personas mayores de Los Tres Árboles y en el colegio de educación especial Virgen del Castillo.

El XII Maratón Social Musical comenzará el lunes 26 de enero con la actuación del cuarteto Sine Nomine en el centro de día de personas mayores de El Espinar, en la provincia de Segovia, y la actuación de la fagotista María José García Zamora en el centro de educación especial número 1 de Valladolid. La actividad concluirá el viernes 30 de enero con tres actuaciones a cargo de Dúo Telyn, integrado por arpa y flauta, en el centro de personas mayores de Tudela de Duero, en la provincia de Valladolid, así como en el centro de día de personas mayores de Cuéllar, en Segovia.

Además, el clarinetista Julio Perpiñá estará en el centro de Educación de Infantil y Primaria Antonio Allúe Morer de la capital vallisoletana. n