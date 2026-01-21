Más de 32 millones, el "gordo" de año nuevo que dejan las pensiones en Zamora

El incremento de las pensiones que comenzará a tener efectos este mes de enero dejará una inyección económica adicional en la provincia de Zamora de más de 32 millones de euros. Esa es la cuantía adicional que se estima que abone el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la provincia, si se tiene en cuenta la factura de cada una de las doce mensualidades y de las dos pagas adicionales que reciben los pensionistas zamoranos.

En el mes de diciembre, antes de aplicar la revalorización de las pensiones fijada por ley para este año, la factura de las nóminas de ese mes de los cerca de 48.000 pensionistas zamoranos ascendió a 54,2 millones de euros.

Un mes después, cuando a partir de este jueves y hasta el lunes las distintas entidades bancarias abonen las pensiones, la factura total en la provincia ascenderá a 56,5 millones de euros. Eso supone 2,3 millones de euros más al mes, que multiplicado por catorce pagas da esa inyección económica de más de 32 millones de euros que a lo largo de 2026 llegará a Zamora a través de sus pensionistas por la subida de la paga que reciben.

Incrementos

La subida para este año, con carácter general, se ha establecido en el 2,7%, el equivalente al IPC del mes de noviembre. En cambio, en el caso de las pensiones mínimas y las no contributivas se establecen subidas mayores, que van entre el 7,1 y el 11%, según los supuestos. En el caso de Zamora, al ser la pensión media más baja que la del conjunto de España y haber mayor número de pensionistas que cobran el mínimo, el incremento medio, en base a la factura mensual, se cifra en el 4,2%.

Tres últimos años

Si los datos se miran con mayor perspectiva, el incremento retributivo mensual para los pensionistas zamoranos en los tres últimos años es de unos 12 millones de euros, según los datos aportados por la directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Zamora, Teresa Peral.

Los datos del último mes de 2025 indicaban que en Zamora había entonces un total de 47.768 pensionistas, con una pensión media de 1.135,57 euros y un incremento de ese importe medio que en el último año había sido del 5,4%.

De todas ellas, 31.312 fueron pensiones de jubilación, con una paga media de 1.283,82 euros y una factura total de esas pensiones de 40.198.904 euros en Zamora. También se abonaron en diciembre 12.260 pensiones de viudedad, con una paga media de 850,26 euros y 10,4 millones de factura global.

Incapacidad permanente

También hay 2.256 pensiones de incapacidad permanente de 1.107,16 euros de media y un importe total de casi 2,5 millones. Además, existen 1.516 zamoranos que cobran una pensión de orfandad, con una cuantía media de 553,74 euros y un desembolso total de 839.472 euros y 424 de favor familiar con una media de 668,27 euros y un importe total de 283.347 euros en diciembre.

La paga media de la pensión en Zamora es la novena más baja de España, por encima de Orense, Jaén, Granada, Córdoba, Almería, Lugo, Cáceres y Badajoz.