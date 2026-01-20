Zamora explora el turismo de negocios y bodas

El concejal de Turismo del Ayuntamiento, Christoph Strieder presenta la oferta de Zamora para el turismo MICE (de negocios). Durante los dos primeros días de la semana está previsto mantener reuniones con una treintena de empresas del sector en el MITM Europe MICE and Business, evento B2B basado en citas preestablecidas y networking premium. En esos encuentros, Strieder está trasladando las posibilidades que ofrece Zamora para los viajeros que buscan experiencias diferenciadas y nuevos destinos a precios más interesantes que las grandes capitales.

La Concejalía de Turismo ha comenzado una semana intensa en la que afronta dos escenarios importantes para poner de relieve el futuro del turismo en nuestra ciudad. Por un lado, este martes concluye el MITM Europe MICE and Business, mientras que este miércoles comienza Fitur, la principal Feria de Turismo de España, que se celebra en Madrid.

El concejal de Turismo ha calificado de “fundamental” para Zamora reforzar esta área de negocios del sector turístico, ya que es permite la diversificación de actividades turísticas “en un momento en que están bajando claramente las cifras de visitantes en destinos de tamaño medio y pequeño en el interior”.

En esta jornada que se celebra en un hotel de Madrid, como antesala a Fitur, Zamora está presentando su oferta turística, cultural y gastronómica en una coyuntura en la que se incrementa el interés por nuevos destinos. Strieder ha señalado que la ciudad cuenta con buenas infraestructuras y servicios, al tiempo que se pueden encontrar lugares singulares.

Centro Europa y las bodas

Durante la primera jornada de trabajo, se ha encontrado un alto interés de países del centro y este de Europa, como la zona de los Balcanes, Macedonia o Polonia, por conocer el interior de la península, “lejos de la eterna oferta de sol y playa”, explicaba el responsable municipal quien ha añadido que este “es un mercado interesante en el que hay que trabajar y cuidar los contactos”.

Strieder también ha señalado el interés en Zamora de dos empresas, una de Canadá y otra de Sevilla, del sector de bodas y celebraciones que buscan espacios singulares e ideas para viajes de bodas en la región.

Para finalizar, el responsable de Turismo municipal ha destacado que el “sector está en movimiento y busca nuevos destinos”, por lo que anima a trabajar en la mejora de la gastronomía y los servicios para aprovechar esta dinámica.

El MITM Europe MICE and Business se celebra en Madrid desde el pasado 18 de enero. Es un modelo de trabajo B2B (empresa-empresa) selectivo, enfocado en la calidad de contactos y enfocado a la realización de negocios reales, no como una feria tradicional, en el que se trabaja con agendas cerradas y networking estratégico.

Durante las tres jornadas han participado en este evento ejecutivos y directivos del sector MICE, planificadores de eventos, agencias de incentivos y asociaciones internacionales de todo el mundo. El MITM Europe MICE and Business es una de las citas clave para el turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE) en Europa, facilitando encuentros de alto nivel para generar negocio y sinergias en el sector.