Zamora se acerca a la literatura en femenino: del Scriptorium de Tábara a Gloria Fuertes

La mujer en la historia de la literatura de España centró una charla pronunciada el lunes por Esther Carreño Corchete en el salón de actos del Campus.

En su intervención, la bibliotecaria y filóloga señaló que, "muchas de estas autoras, los textos que escribieron son en defensa de las habilidades y de las capacidades que tenían las mujeres y ante la falta de igualdad que había en sus épocas".

Su intervención, auspiciada desde el Programa Interuniversitario de la Experiencia de Zamora, arrancó en la Antigüedad. De este periodo precisó que "hubo más mujeres que escribieron, pero el problema que los textos son muy limitados" y optó por ceñirse a dos autoras.

Aproximó a Pola Argentaria, que vivió en la segunda mitad del siglo I después de Cristo, y da Egeria. La primera fue "poeta y estuvo casada con Marco Aneo Lucano y se dice que fue una de las personas que ayudó a su marido a redactar y a trabajar la obra de ‘Farsalia’".

En cuanto a Egeria, era una mujer de la zona de Galicia "de clase alta que debía de vivir como monja, que en el siglo IV después de Cristo hizo una peregrinación ella sola a Tierra Santa y todo el trayecto iba escribiendo cartas a sus hermanas y se encontró el documento en un monasterio de Italia, en el siglo XIX. En modo epistolar narra todo su periplo, desde un punto de vista de una mujer que, en aquella época era algo impensable" enfatizó.

Edad Media

En la Edad Media la ponente habló de "Ende o En", una mujer que trabajó como "iluminadora" (ilustradora o miniaturista) en el Scriptorium del monasterio de San Salvador de Tábara. "En el “Incipit” del Beato aparece su nombre" mencionó.

A partir del siglo XV "hay muchísimas mujeres que escriben, un 80% de ellas eran monjas". "A pesar de lo cerrado que puede ser un convento, las mujeres en aquella época era el lugar donde podían un poco tener más de libertad" expresó. Respecto al Siglo de Oro resaltó a Santa Teresa, autora prolífica, y de San Juana Inés de la Cruz, que "escribieron textos donde defendían a las mujeres".

Seudónimo

En el XIX las féminas que se atrevieron a escribir lo hacían, en muchas ocasiones, utilizando un seudónimo porque estaba "muy mal visto que abandonaran su rol asociado a lo domestico y la familia". Así Cecilia Böhl era la mujer que firmó como Fernán Caballero y de bajo el nombre Rafael Luna estaba la salmantina Matilde Cherner. "Escribía poesía desde muy pequeña, tuvo una formación bastante completa y fue periodista. Escribió mucho para despertar una actitud crítica en las mujeres", puntualizó Esther Carreño.

La ponente puso en valor la novela "María Magdalena, Estudio Social" donde valiéndose del personaje de una niña que quedó huérfana y tuvo que meterse a meretriz "Matilde hace una crítica muy dura contra la sociedad de su momento porque la prostitución era legal".

Femismo y siglo XX

El inicio del feminismo caló en la política y en la literatura a través de autoras como Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal o Clara Campoamor a lo que luego les sucederían "círculo de mujeres unidas en el XX" que se materializaría en la Generación de Plata, de la que formo parte la alistana Margarita Ferreras, "una figura muy interesante que lamentablemente solo publicó un poemario", sostuvo.

De la mitad del XX enumeró a María Zambrano, Gloria Fuertes, Ana María Matute o a Carmen Martín Gaite.

Zamoranas

En el capítulo de creadores zamoranas puso en valor "la contribución cultural" realizada por Amparo Barayón y por Delhy Tejero, pianista y pintora respectivamente.

En cuanto a autoras más contemporáneas entre los nombres que compartió cabe resaltar el de la benaventana Pilar Lozano Carbayo, periodista de profesión y escritora juvenil que ha cosechado premios como el Barco de Vapor o el Premio Edebé.