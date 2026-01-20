Nunca es tarde para moverse: llega “Vida Activa 2026” a Zamora

El Ayuntamiento de Zamora, en colaboración con la Junta de Castilla y León, ha presentado el programa “Vida Activa 2026”, una completa oferta de talleres dirigidos a personas mayores de 60 años, que se desarrollará entre los meses de febrero y junio.

El plazo de inscripción estará abierto desde hoy, martes 20 de enero hasta el próximo domingo, 25 de enero.

Se podrá realizar de forma online a través de la web lineazamoraapuntame.com.

Todos los talleres son gratuitos, con el objetivo de fomentar el bienestar físico, mental y social de las personas mayores de 60 años en la ciudad.

Porgrama de los talleres "Vida Activa 2026" / Ayuntamiento de Zamora

El programa incluye actividades bonificadas de ejercicio y movimiento, como baile en línea, yoga, pilates y actividades pensadas para mejorar la movilidad.

También se ofrecen talleres culturales y formativos centrados en culturas y tradiciones del mundo.

Además, habrás múltiplices actividades orientadas al cuidado cognitivo para ejercitar ejercitar la memoria y los recuerdos.

El programa se completa con formación para mejorar la brecha digital con talleres de manejo de teléfonos móviles y capacitación digital, facilitando la inclusión tecnológica de las personas mayores.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar con los Centros de Acción Social (CEAS).

Con esta iniciativa, Zamora refuerza su compromiso con un envejecimiento activo, participativo y saludable, promoviendo espacios de aprendizaje, ejercicio y convivencia para la población mayor.