Estas son las dos promociones de la provincia de Zamora que Castilla y León realizará en un original stand en Fitur

La actual edición de la exposición de Las Edades del Hombre, que se celebra en la ciudad hasta el 5 de abril, y el eclipse total de sol que tendrá lugar en agosto, son los dos grandes eventos de la provincia que contarán con una promoción especial por parte de la Junta de Castilla y León en su presencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra esta semana, del miércoles al domingo, en Madrid.

En las tres primeras jornadas de la feria, destinadas a los profesionales del sector, la Consejería de Cultura y Turismo del Gobierno autonómico incidirá en la promoción de los eventos culturales y de nuevos productos turísticos para este año, entre ellos el astroturismo.

También se presentará la edición de Las Edades del Hombre "EsperanZa", que se está celebrando en la Catedral y la iglesia de San Cipriano de Zamora y el VI Concurso Internacional "Cocinando con Trufa", que se celebrará en Soria del 4 al 8 de febrero.

Durante el fin de semana, y con el objetivo de captar la atención del público familiar y visitantes de la feria, el stand de Castilla y León se transformará en un espacio de ocio, con dinamización y una amplia programación de actividades diversas: talleres infantiles, grupos de danza, mascaradas, música en directo y representaciones, entre otras, en las que también participarán los patronatos de turismo, colectivos turísticos y ayuntamientos, que van a poder presentar sus propuestas, recursos y proyectos novedosos, dando a conocer los principales recursos turísticos de la comunidad.

El expositor de la Junta ocupará 929 metros cuadrados en el pabellón nueve de Ifema y tema central será el del astroturismo, con el lema "Castilla y León, el cielo nos ha elegido", que hace referencia a un acontecimiento extraordinario, como es el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, y al mismo tiempo juega con la idea de Castilla y León como destino por sus grandes recursos patrimoniales y naturales.

El stand reproducirá de forma metafórica el cosmos y trasladará a los visitantes la experiencia del astroturismo de manera sensorial y envolvente, a través de la arquitectura, la iluminación y los recursos expositivos.

Propuesta unificada

Una propuesta turística unificada aglutina las de los nueve Patronatos Provinciales de Turismo, entre ellos el de Zamora, así como una amplia zona de encuentro comercial y de negocios, a la que se suman las zonas expositivas de enogastronomía y turismo rural, de la mano de la Federación de Hostelería de Castilla y León, las nueve Rutas del Vino de Castilla y León y la marca de calidad de turismo rural "Posadas Reales".

El stand recrea el efecto visual de un cielo estrellado y el paso de estrellas fugaces, generando un efecto visual llamativo y de impacto. En este cielo aparecerán suspendidos diversos elementos decorativos, de diversos materiales, texturas y tamaños, que simulan asteroides, satélites, estrellas y otros cuerpos celestes.

En el centro de toda esta estructura celeste destaca una media cúpula de más de tres metros de diámetro que evoca la superficie lunar y se convierte en uno de los elementos más singulares del expositor.