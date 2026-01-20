Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seis comidas que no puedes perderte si visitas esta provincia de Castilla y León

Si vienes de visita, estas son las seis paradas imprescindibles para comer como se come en Zamora

Seis comidas que no puedes perderte si visitas esta provincia de Castilla y León.

Seis comidas que no puedes perderte si visitas esta provincia de Castilla y León. / Canva

Marina García

Viajar a Zamora también es sentarse a la mesa. La provincia guarda una cocina de interior potente, con mucho ajo, pimentón, guisos y recetas que se entienden mejor cuando se prueban allí. Si vienes de visita, estas son las seis paradas imprescindibles para comer como se come en Zamora.

1) Bacalao a la tranca: el plato “bandera”

Es, probablemente, el plato zamorano más conocido fuera. Lleva bacalao con una salsa marcada por el ajo y el pimiento/pimentón, muy típica de cocina de interior. Si solo pudieras elegir uno para empezar a entender la provincia, sería este.

Bacalao a la tranca.

Bacalao a la tranca. / Directo al paladar

2) Arroz a la zamorana: contundente y con espíritu de matanza

Aquí el arroz no va de “algo ligero”. El arroz a la zamorana es un arroz de los que llenan. Suele llevar chorizo, panceta, jamón y, según la versión, oreja o morro. Normalmente, queda entre meloso y seco, perfecto para comer con cuchara… y sin prisas.

Arroz a la zamorana.

Arroz a la zamorana. / Directo al paladar

3) Pulpo a la sanabresa: la versión zamorana del pulpo, en guiso

En Sanabria, especialmente en torno a Puebla de Sanabria, el pulpo se cocina con otro enfoque: guisado, con su punto de ajo y pimentón. Importante, no es un “pulpo a feira” tal cual; aquí manda la cazuela y el sabor de guiso tradicional.

Pulpo a la sanabresa.

Pulpo a la sanabresa. / Turismo Castilla Y León

4) Dos y pingada: una tradición que sabe a calendario

Si visitas Zamora capital, hay platos que forman parte de la identidad local. La dos y pingadaes uno de ellos: sencillo, simbólico y muy ligado al Domingo de Resurrección. Ideal para entender cómo la gastronomía también sigue el ritmo de las fiestas.

Dos y pingada.

Dos y pingada. / Alba Prieto

5) Cachuelas a la zamorana: la tapa que pide barra y caña

Para vivir Zamora como lo hacen los zamoranos, toca ir de bar. Las cachuelas son una ración muy típica, relacionada con la casquería y, en Zamora, a menudo identificada especialmente con mollejas de ave, servidas con salsas variadas. Si te gusta el tapeo auténtico, esta es tu prueba de fuego.

6) Sopas de ajo: el clásico que siempre reconforta

Pocas cosas tan sencillas y tan efectivas como unas sopas de ajo bien hechas. Son parte del recetario popular y tienen una presencia especial en el imaginario de la Semana Santa: calientes, sabrosas y perfectas para días fríos o para terminar una jornada de turismo.

GALERÍA| Viernes Santo en Villardiguea con procesión y sopas de ajo

GALERÍA| Viernes Santo en Villardiguea con procesión y sopas de ajo / Cedida

