Seis comidas que no puedes perderte si visitas esta provincia de Castilla y León
Si vienes de visita, estas son las seis paradas imprescindibles para comer como se come en Zamora
Viajar a Zamora también es sentarse a la mesa. La provincia guarda una cocina de interior potente, con mucho ajo, pimentón, guisos y recetas que se entienden mejor cuando se prueban allí. Si vienes de visita, estas son las seis paradas imprescindibles para comer como se come en Zamora.
1) Bacalao a la tranca: el plato “bandera”
Es, probablemente, el plato zamorano más conocido fuera. Lleva bacalao con una salsa marcada por el ajo y el pimiento/pimentón, muy típica de cocina de interior. Si solo pudieras elegir uno para empezar a entender la provincia, sería este.
2) Arroz a la zamorana: contundente y con espíritu de matanza
Aquí el arroz no va de “algo ligero”. El arroz a la zamorana es un arroz de los que llenan. Suele llevar chorizo, panceta, jamón y, según la versión, oreja o morro. Normalmente, queda entre meloso y seco, perfecto para comer con cuchara… y sin prisas.
3) Pulpo a la sanabresa: la versión zamorana del pulpo, en guiso
En Sanabria, especialmente en torno a Puebla de Sanabria, el pulpo se cocina con otro enfoque: guisado, con su punto de ajo y pimentón. Importante, no es un “pulpo a feira” tal cual; aquí manda la cazuela y el sabor de guiso tradicional.
4) Dos y pingada: una tradición que sabe a calendario
Si visitas Zamora capital, hay platos que forman parte de la identidad local. La dos y pingadaes uno de ellos: sencillo, simbólico y muy ligado al Domingo de Resurrección. Ideal para entender cómo la gastronomía también sigue el ritmo de las fiestas.
5) Cachuelas a la zamorana: la tapa que pide barra y caña
Para vivir Zamora como lo hacen los zamoranos, toca ir de bar. Las cachuelas son una ración muy típica, relacionada con la casquería y, en Zamora, a menudo identificada especialmente con mollejas de ave, servidas con salsas variadas. Si te gusta el tapeo auténtico, esta es tu prueba de fuego.
6) Sopas de ajo: el clásico que siempre reconforta
Pocas cosas tan sencillas y tan efectivas como unas sopas de ajo bien hechas. Son parte del recetario popular y tienen una presencia especial en el imaginario de la Semana Santa: calientes, sabrosas y perfectas para días fríos o para terminar una jornada de turismo.
- El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: 'No hay sitio malo
- Fallece Mariano Rodríguez San León, uno de los pioneros hosteleros de Zamora
- ¿Nuevo barrio en Zamora? Impulsan 250 nuevas viviendas públicas junto a Cardenal Cisneros
- VÍDEO Y GALERÍA | La nieve deja bonitas imágenes en el casco antiguo de Zamora, pero condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia
- Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación
- El milagro de la zamorana del vagón siete del Iryo accidentado: 'No tengo ni un moratón, no se cómo ha podido ser, aparte de suerte
- La CHD advierte: no hay reservas de agua para el desarrollo de las energías renovables en Zamora
- Avances en la liberación de la muralla de Zamora: próximo derribo de edificios en dos zonas