Las obras en los "Ministerios" de Zamora causarán molestias a los ciudadanos

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León ha enviado un comunicado para informar a los usuarios sobre la adaptación de la atención al público con motivo de las obras que se realizarán en los próximos meses en el edificio de la Junta de Castilla y León en la calle Prado Tuerto, sede de varios servicios autonómicos y conocido popularmente como los "Ministerios" debido a que en su día albergaba las distintas direcciones provinciales de la administración estatal, antes de las transferencias a la Junta.

Con motivo de la realización de actuaciones de renovación de las instalaciones eléctricas, iluminación y protección contra incendios, la atención al público en el edificio "se irá adaptando a la ejecución de las obras, con traslados temporales de las oficinas a aquellas plantas en las que no se esté trabajando en cada momento".

Los servicios ubicados en este edificio son la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, la Dirección Provincial de Educación y los servicios territoriales de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Industria, Comercio y Economía.

"Aunque la organización de las tareas se realizará siempre con el objetivo de que las incidencias sean mínimas, pedimos disculpas por cualquier posible inconveniente que se pueda ocasionar a los usuarios, en la confianza de que el resultado final de las mismas redundará en beneficio tanto de los ciudadanos en general como de los trabajadores que prestan los servicios".

El edificio de usos múltiples de la Junta en Zamora conocido popularmente como "los ministerios", una de las torres más altas de la ciudad mejorará la protección contra incendios, gracias al contrato que la Consejería de Economía y Hacienda ha adjudicado a la empresa Elecnor por 1,4 millones y que incluye también otras actuaciones en la instalación eléctrica y de agua. El edificio administrativo ocupado por la Junta de Castilla y León en la calle Prado Tuerto 17 fue construido en 1979 sobre un solar de 2.808 metros cuadrados. Tiene dos plantas bajo rasante y 15 alturas, con un total de 14.815 metros cuadrados construidos, sobre todo para oficinas.

El inmueble ha sido objeto a lo largo de su vida útil de actuaciones de mantenimiento y reformas para adaptarlo a las nuevas necesidades de uso.

Sin embargo, la antigüedad y el estado de algunas instalaciones necesitan que se actúe sobre ellas.

Fallos

En concreto, la instalación de protección contra incendios existente en el edificio, "ejecutada en la fecha de construcción del inmueble requiere la reforma de algunos de sus sistemas de protección contra incendios como son los sistemas de detección y alarma de incendio, sistema de extinción por gas y el sistema de megafonía, debido a sus fallos de funcionamiento y antigüedad".

Entre otras actuaciones, "se llevará a cabo la sustitución de la central de detección de incendios que alcanza desde la propia unidad de control, hasta los detectores, pulsadores y módulo de sonido (sirena, altavoz), mediante una sustitución por otros equipos de tecnología más moderna". El objetivo es "garantizar la eficacia de los sistemas y su correcto funcionamiento para lograr la extinción del incendio, consiguiendo la seguridad de las personas y los bienes".

Y es que se trata de uno de los edificios más altos de Zamora, una de las torres donde no llegaría el camión escala de los bomberos en caso de incendio. Sí se han tomado algunas medidas en los últimos años para evitar riesgos, sobre todo con la instalación de la escalera exterior que posibilitaría una evacuación del edificio por una vía alternativa de escape.

La Junta actuará también en la instalación eléctrica de baja tensión y la instalación de abastecimiento de agua, que también necesitan una modernización, ya que se diseñaron con la normativa vigente en su momento.