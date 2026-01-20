La obra del Mercado de Abastos de Zamora tendrá un millón y medio de euros de sobrecoste

El Ayuntamiento de Zamora ultima el modificado de proyecto que ha tenido que efectuar en las obras del Mercado de Abastos de Zamora para acometer diversas mejoras no previstas inicialmente y, fundamentalmente, solucionar el problema con el suministro eléctrico y responder a las prescripciones de Patrimonio sobre los restos arqueológicos encontrados.

El modificado, según ha avanzado este martes el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, supondrá una cuantía de cerca del 30% del coste de la obra. Si se tiene en cuenta que los trabajos se adjudicaron por 4,84 millones de euros, eso supone casi un millón y medio de euros más de lo previsto en la adjudicación.

El porcentaje exacto de la modificación del proyecto lo determinará la dirección técnica de la obra, que es la que lo realiza, de acuerdo con los técnicos y funcionarios municipales.

Posteriormente, la empresa de la UTE que realiza los trabajos, Ingeniería Románica, deberá aceptar ese modificado y luego, los precios que se marcan para esas obras, deben contar con el visto bueno de la oficina de supervisión de proyectos del Ayuntamiento. Además, el coordinador y el responsable de la obra a nivel funcionarial tienen que dar igualmente su visto bueno y se debe contar también con un informe del área de contratación municipal, para luego ir al órgano contratador, que fue la Junta de Gobierno Local.

David Gago ha detallado lo prolijo de la tramitación de ese modificado, del que además habrá posteriormente que informar a diferentes administraciones, como la Junta o la comisión de Patrimonio. "No es sencillo, pero en ello estamos y esperamos que salga todo bien", ha resumido Gago.

También ha explicado que Iberdrola les ha indicado que el Mercado de Abastos deberá contar con tres puntos de acometida de la electricidad, uno desde la plaza de Castilla y León, otro desde la calle San Pablo y el tercero desde la plaza del Seminario, lo que va a elevar "de manera bastante importante el coste".

El concejal de Promoción Económica y primer teniente de alcalde ha precisado igualmente que, en principio, la financiación del sobrecoste correrá íntegramente a cargo del Ayuntamiento de Zamora, ya que la Junta de Castilla y León no cofinanció porcentualmente la obra, sino que concedió dos subvenciones de 800.000 euros cada una, para ejecutar los trabajos.