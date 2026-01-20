La Junta contesta INSS por la supuesta "ocupación ilegal" de la residencia de Los Tres Árboles: "El uso no va a cambiar y es lo mejor para los zamoranos"

La residencia de mayores Los Tres Árboles de Zamora, que es de titularidad estatal aunque se cedió a la Junta de Castilla y León con las competencias en la materia mientras mantuviera ese uso, está en el candelero de la disputa política entre el Gobierno de España y el autonómico a raíz del traslado de los residentes previsto el próximo verano a la nueva residencia construida por la Junta.

La Junta ha contestado a las declaraciones de la directora provincial del INSS, que se refirió a una posible "ocupación ilegal" del centro residencial si entraba Asprosub a gestionarla como residencia de mayores con discapacidad intelectual sin su autorización.

Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León han subrayado que el uso que se va a dar en un futuro al edificio no va a cambiar, ya que seguirá siendo centro de día y residencia para personas mayores. Han resaltado además que siempre han pensado en esa solución como "la mejor para los zamoranos".

Asimismo, tras estudiar el convenio con el Estado, en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades tienen claro que "la solución planteada de una gestión indirecta es compatible con lo firmado y ajustado a convenio". Además, ante "la gravedad de las acusaciones" de la directora del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Zamora, desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades solicitan que se las haga por escrito, "para trasladarlas a los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León".

Planes

La intención de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades del Gobierno autonómico, que encabeza la zamorana Isabel Blanco, es la de destinar en un futuro la residencia Los Tres Árboles a un centro residencial específico para personas mayores con discapacidad intelectual y mantener el uso como centro de día de mayores.

Además, Isabel Blanco ha anunciado que ese nuevo uso lo prestará la asociación Asprosub previa cesión por parte de la Junta.

El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, junto a la directora provincial del INSS, Teresa Peral. / José Luis Fernández

Sin embargo, la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Zamora, Teresa Peral, ha salido al paso de esas intenciones del Gobierno autonómico porque la residencia es de la Tesorería de la Seguridad Social y no de la Junta de Castilla y León y en ningún momento se ha contado con el titular del inmueble para ese nuevo uso. "La intención manifiesta de cederla a un tercero, bien sea mediante gestión directa o diferida o como quieran llamarlo, carece de sentido", ya que "no se puede ceder algo que no es propio".

Teresa Peral ha agregado que "esta situación nos acercaría a la figura de la ocupación ilegal", por lo que ha advertido tanto a Asprosub como "a cualquier otro que intente meterse en el inmueble" sin contar con su autorización, que en ese caso la Tesorería de la Seguridad Social ejercerá "todas las acciones necesarias para la recuperación del inmueble".

Lealtad institucional

A su juicio, la cesión pretendida por la Junta está fuera de la ley y del procedimiento administrativo, por lo que es "inaceptable" y por ello ha apelado "al sentido común y la lealtad institucional", para advertir además que "con la Seguridad Social no se juega".

Tanto la directora general del INSS en Zamora como el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, han asegurado que ni Asprosub ni la Junta se han puesto en contacto con ellos por ese tema y han rechazado el proceder de la Administración autonómica "tanto en el fondo como en las formas". Aun así, han dejado abierta la puerta a estudiar ese futuro uso de la residencia Los Tres Árboles por parte de Asprosub, siempre que se les comunique previamente y sea autorizado.

La directora provincial de Instituto Nacional de la Seguridad Social ha recordado que en octubre de 2024 ya se envió un requerimiento a la Junta de Castilla y León en el que se le advertía de que cualquier uso futuro de ese inmueble tras el traslado de los residentes actuales al nuevo centro debería contar con la autorización preceptiva de su propietario, sin que hasta la fecha le hayan comunicado nada.

Ángel Blanco, por su parte, ha señalado que "lo lógico" es que para cualquier decisión se contara con el propietario del inmueble, que es "quien tiene que llevar el protagonismo y la iniciativa".

Inspección de trabajo

Por otra parte, la Inspección de Trabajo en Zamora ha hecho balance de las actuaciones llevadas a cabo en el último año. El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, ha resaltado que en el último año han aflorado 464 empleos de la economía sumergida, un 19% más que en el año anterior. Además, la recaudación en la materia de la Seguridad Social se acerca a un millón y medio de euros. En concreto, se han recaudado un total de 1.456.000 euros. También, la labor de la Inspección ha permitido transformar en contratos indefinidos ordinarios, 263 contratos temporales o de fijos discontinuos, lo que supone un 36% más que el año precedente.

Del mismo modo, la Inspección ha constatado 385 infracciones en materia laboral. Blanco ha subrayado que la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social efectúa un "trabajo de servicio público" que resulta "fundamental", ya que se encarga de "vigilar el cumplimiento de las normas" y garantizar los derechos sociales y la mejora de las condiciones de las personas trabajadoras. La Inspección abrió en 2025 un total de 2.895 expedientes que se materializaron en 6.500 actuaciones.

Récord de extranjeros afiliados a la Seguridad Social

En la actualidad hay 62.353 afiliados a la Seguridad Social en Zamora, con una subida generalizada que ha sido especialmente notoria entre los extranjeros en el último año, fundamentalmente de fuera de la Unión Europea. De hecho, el pasado mes de septiembre, por primera vez en la historia de Zamora se superó la barrera de los cinco mil afiliados extranjeros en la provincia, según ha detallado la directora general del Instituto nacional de la Seguridad Social Teresa Peral.

El subdelegado del Gobierno ha precisado además que al finalizar el tercer trimestre de 2025 había 14.339 personas de otras nacionalidades viviendo en Zamora, de los que dos de cada tres eran comunitarios y el resto de fuera de la Unión Europea. Portugal es el país que aporta más residentes extranjeros en Zamora, con 3.233, seguido de Rumanía (2.986) y Bulgaria (2.124). En cuanto a los extracomunitarios, Marruecos (1.276), Colombia (503) y Venezuela (476) aportan el mayor número de inmigrantes. El pasado año se tramitaron 25 expedientes de expulsión.

Sobre las pensiones, en enero el desembolso en Zamora es de 56,5 millones frente a 54,2 de diciembre como consecuencia de revalorización.