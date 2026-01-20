Guarido y los sindicatos entran en la polémica sobre el futuro de la residencia Los Tres Árboles de Zamora

La polémica por el futuro de la residencia pública de Los Tres Árboles una vez que se produzca el traslado de los residentes al nuevo centro que construye la Junta, que ha enfrentado a la Administración central, como propietaria del inmueble, con la autonómica, ha llevado en las últimas horas a que tanto el alcalde de Zamora como las secciones de Mayores de CC. OO. y UGT se hayan pronunciado.

Franciso Guarido ha asegurado que lo importante es el uso que se le dé, ya que si la Junta pierde la gestión o no con el traslado de los residentes es un tema jurídico en el que no ha querido entrar.

Sobre el uso, ha pedido que siga siendo residencia de mayores porque la necesidad de residencias en la ciudad es "palmaria", aunque pueda ser compatible con tener también un centro de día, pero las plazas de residencias públicas son "muy necesarias".

Por su parte, Teo Movilla, de CC. OO., aunque en nombre de los dos sindicatos mayoritarios, ha recordado que, si bien en Castilla y León hay miles de plazas, la mayoría son privadas y "la gente no tiene 2.500 al mes" para pagarlas.