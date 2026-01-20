Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia en Córdoba: 40 muertosDe momento, sin víctimas de Castilla y León en CórdobaExportaciones productos zamoranosResidencia Tres Árboles en ZamoraSatisfacción en el BM Caja Rural Zamora
instagramlinkedin

Literatura

El escritor Félix G. Modroño ambienta su nueva novela en México

El autor presenta "Tierra de sueño" este jueves, día 22, en la librería Jambrina

EL ESCRITOR FELIX GONZALEZ MODROÑO EN LA OPINION DE ZAMORA.

EL ESCRITOR FELIX GONZALEZ MODROÑO EN LA OPINION DE ZAMORA. / EMILIO FRAILE (archivo)

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Dos momentos, el exilio republicano motivado por la Guerra Civil y 2025, en el mismo país, México, conforman el escenario de "Tierra de sueños", la nueva novela del escritor, con raíces zamoranas, Félix G. Modroño.

El autor plantea dos historias donde el arte y el amor cobran relieve y que de, de una manera sorprendente, acaban entrelazándose a través de una serie de personajes, algunos históricos y otros inventados, con los que tributa un reconocimiento "a este mestizaje para aportar mi granito de arena en la valoración de su importancia a través de una visión mexicana de lo español y de una visión española de lo mexicano", explica el propio Félix G. Modroño en la sinopsis de la obra literaria.

cartel de la presentación.

cartel de la presentación. / Cedida

Presentación

De estas y de muchas más cuestiones relacionadas con su décima novela, el autor hablará en la presentación del libro este jueves, día 22 de enero, en la librería Jambrina a partir de las 19.00 horas.

El escritor, vasco de nacimiento pero vinculado familiar y afectivamente con la villa de Villalpando, ha publicado con anterioridad la saga detectivesca protagonizada por el doctor Zúñiga y una trilogía que homenajea a la ciudad de Bilbao.

Noticias relacionadas y más

Con "En Sol de brujas" retomó la novela negra y con "Secretos del Arenal" obtuvo el Premio Ateneo de Sevilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: 'No hay sitio malo
  2. La CHD advierte: no hay reservas de agua para el desarrollo de las energías renovables en Zamora
  3. Fallece Mariano Rodríguez San León, uno de los pioneros hosteleros de Zamora
  4. ¿Nuevo barrio en Zamora? Impulsan 250 nuevas viviendas públicas junto a Cardenal Cisneros
  5. VÍDEO Y GALERÍA | La nieve deja bonitas imágenes en el casco antiguo de Zamora, pero condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia
  6. Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación
  7. Avances en la liberación de la muralla de Zamora: próximo derribo de edificios en dos zonas
  8. Zamora contará antes de mayo con seis nuevos pasos de peatones: te contamos dónde

Zamora se acerca a la literatura en femenino: del Scriptorium de Tábara a Gloria Fuertes

Agenda teatral. La cultura toma velocidad en Zamora

Agenda teatral. La cultura toma velocidad en Zamora

La Junta contesta INSS por la supuesta "ocupación ilegal" de la residencia de Los Tres Árboles: "El uso no va a cambiar y es lo mejor para los zamoranos"

La Junta contesta INSS por la supuesta "ocupación ilegal" de la residencia de Los Tres Árboles: "El uso no va a cambiar y es lo mejor para los zamoranos"

El escritor Félix G. Modroño ambienta su nueva novela en México

El escritor Félix G. Modroño ambienta su nueva novela en México

Conoce en detalle el interior del nuevo campamento militar de Monte la Reina en Toro (Zamora)

Conoce en detalle el interior del nuevo campamento militar de Monte la Reina en Toro (Zamora)

Azayca presenta los concursos escolares de Primaria y Secundaria en Zamora

El Ayuntamiento de Zamora pone en marcha el nuevo contrato de ayuda a domicilio

El milagro de la zamorana del vagón siete del Iryo accidentado: "No tengo ni un moratón, no se cómo ha podido ser, aparte de suerte"

El milagro de la zamorana del vagón siete del Iryo accidentado: "No tengo ni un moratón, no se cómo ha podido ser, aparte de suerte"
Tracking Pixel Contents