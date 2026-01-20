El escritor Félix G. Modroño ambienta su nueva novela en México

Dos momentos, el exilio republicano motivado por la Guerra Civil y 2025, en el mismo país, México, conforman el escenario de "Tierra de sueños", la nueva novela del escritor, con raíces zamoranas, Félix G. Modroño.

El autor plantea dos historias donde el arte y el amor cobran relieve y que de, de una manera sorprendente, acaban entrelazándose a través de una serie de personajes, algunos históricos y otros inventados, con los que tributa un reconocimiento "a este mestizaje para aportar mi granito de arena en la valoración de su importancia a través de una visión mexicana de lo español y de una visión española de lo mexicano", explica el propio Félix G. Modroño en la sinopsis de la obra literaria.

cartel de la presentación. / Cedida

Presentación

De estas y de muchas más cuestiones relacionadas con su décima novela, el autor hablará en la presentación del libro este jueves, día 22 de enero, en la librería Jambrina a partir de las 19.00 horas.

El escritor, vasco de nacimiento pero vinculado familiar y afectivamente con la villa de Villalpando, ha publicado con anterioridad la saga detectivesca protagonizada por el doctor Zúñiga y una trilogía que homenajea a la ciudad de Bilbao.

Con "En Sol de brujas" retomó la novela negra y con "Secretos del Arenal" obtuvo el Premio Ateneo de Sevilla.