Literatura
El escritor Félix G. Modroño ambienta su nueva novela en México
El autor presenta "Tierra de sueño" este jueves, día 22, en la librería Jambrina
Dos momentos, el exilio republicano motivado por la Guerra Civil y 2025, en el mismo país, México, conforman el escenario de "Tierra de sueños", la nueva novela del escritor, con raíces zamoranas, Félix G. Modroño.
El autor plantea dos historias donde el arte y el amor cobran relieve y que de, de una manera sorprendente, acaban entrelazándose a través de una serie de personajes, algunos históricos y otros inventados, con los que tributa un reconocimiento "a este mestizaje para aportar mi granito de arena en la valoración de su importancia a través de una visión mexicana de lo español y de una visión española de lo mexicano", explica el propio Félix G. Modroño en la sinopsis de la obra literaria.
Presentación
De estas y de muchas más cuestiones relacionadas con su décima novela, el autor hablará en la presentación del libro este jueves, día 22 de enero, en la librería Jambrina a partir de las 19.00 horas.
El escritor, vasco de nacimiento pero vinculado familiar y afectivamente con la villa de Villalpando, ha publicado con anterioridad la saga detectivesca protagonizada por el doctor Zúñiga y una trilogía que homenajea a la ciudad de Bilbao.
Con "En Sol de brujas" retomó la novela negra y con "Secretos del Arenal" obtuvo el Premio Ateneo de Sevilla.
