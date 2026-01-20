Las Edades impulsan un taller didáctico para escolares de Primaria

La Fundación de Las Edades del Hombre pone en marcha una nueva actividad paralela a la muestra “EsperanZa”.

“Detectives de la Esperanza: El misterio de la Estrella Perdida» es una actividad divertida y educativa pensada para niños de 7 a 12 años que combina el juego con el arte y los valores los sábados de enero.

A través de un recorrido por la exposición EsperanZa, los niños “se convierten en pequeños detectives que deben resolver el misterio de una estrella perdida, símbolo de la esperanza” explican.

Con actividades participativas y creativas, los menores descubrirán historias inspiradoras sobre la valentía, la confianza y el compromiso con la vida, mientras aprenden sobre el arte y el patrimonio. Una experiencia única que fomenta el trabajo en equipo, la imaginación y el sentido de comunidad, ideal para despertar en los niños el valor de la esperanza de una forma cercana y vivencial.

El taller tendrá lugar en la iglesia del Carmen de San Isidoro y la Catedral de 10.30 a 13.00 horas con un precio de ocho euros, materiales incluidos.

Las plazas son limitadas y hay que realizar una reserva previa en el 980 041 023 o remitiendo un email a expo@lasedades.es