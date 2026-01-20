¿Por qué decimos “rúa” en Zamora? El origen de las calles del casco antiguo

En el casco histórico de Zamora, pasear por calles como la Rúa de los Notarios o la Rúa de los Francos es algo normal para todos los zamoranos, pero ¿por qué se llaman rúas y no calles?

La palabra rúa no es un invento moderno ni una simple ocurrencia popular, es algo simbólico que nos hace transportarnos a otros tiempos.

Origen medieval

Esta denominación especial, "rúa", hace referencia a cómo se nombraban los espacios urbanos en la Edad Media y nos habla de la influencia de otras lenguas y costumbres en la Península Ibérica.

Proviene del latín ruga, que significaba surco o camino, y evolucionó a través de las lenguas romances como término para designar una vía urbana o callejón.

Aunque hoy en día calle es la palabra dominante en español, rúa ha perdurado en varias zonas de España, sobre todo en zonas con influencia gallego–portuguesa.

Herencia histórica en el callejero de Zamora

El uso de rúa se conserva en algunas de las vías más antiguas de la capital porque esas calles fueron, durante siglos, las principales arterias de la ciudad medieval.

Por ejemplo, la actual Rúa de los Francos formaba parte de la antigua Rúa Vieja, uno de los ejes principales que conectaban la catedral con las puertas de la muralla y los nuevos arrabales.

Esa costumbre de nombrar a la “calle mayor” o a vías secundarías como rúas quedó grabada en los documentos y siguió en el uso popular incluso después de que el término calle se impusiera como norma general en la lengua castellana.

¿Por qué no se cambió con el tiempo?

El mantenimiento de rúa en el callejero zamorano no solo se explica por tradición, sino también por la importancia histórica y cultural de esas vías: eran espacios de convivencia, comercio, justicia o asentamiento de gremios y forasteros

Conservar el nombre tradicional ayudó a preservar la memoria urbana de la ciudad.