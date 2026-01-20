Conoce en detalle el interior del nuevo campamento militar de Monte la Reina en Toro (Zamora)

La Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos del Oeste del Ejército de Tierra ha sacado a contratación por casi 120.000 euros la asistencia técnica de apoyo a la redacción del proyecto de construcción de una central térmica basada en fuentes renovables en el nuevo acuartelamiento militar de Monte la Reina en Toro.

Es otro de los equipamientos fundamentales para que pueda comenzar a funcionar el campamento, pendiente de un paso fundamental, como es la construcción de las primeras fases de urbanización, claves para el desarrollo de edificaciones y servicios.

Así será el campamento de Monte la Reina / Ministerio de Defensa

En este caso se trata de construir una central térmica basada en energías renovables y una red de calor capaz de dar servicio de climatización y producción de agua caliente sanitaria a los edificios conectados a la red de distribución, es decir, todos menos las zonas deportivas exteriores, los tinglados para vehículos y las zonas de maniobras.

El sistema de generación térmica se realizará mediante bombas de calor que darán servicio a las instalaciones: "La climatización de los edificios se producirá mediante bombas de calor geotérmicas reversibles, las cuales tendrán la capacidad de emitir o disipar la energía necesaria para la calefacción y la refrigeración", recoge la documentación. Las bombas deberán de tener "capacidad de modulación para ajustarse a la demanda térmica del sistema".

Edificios e instalaciones que compondrán el campamento militar / MInisterio de Defensa

La producción de agua caliente sanitaria se realizará mediante bombas de calor que permitan elevar la temperatura de impulsión hasta la temperatura objetivo.

Este sistema también deberá de contar con depósitos de inercia para acumular energía en periodos de baja demanda y minimizar así "el número de paradas y arranques innecesarios de las bombas y fomentando un funcionamiento más estable".

La extracción/evacuación de calor se realizará con el terreno mediante sondas geotérmicas verticales. En caso de inviabilidad técnica por agotamiento térmico de los terrenos, se podrán combinar con bombas de calor aire/agua.