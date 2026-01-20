Los conciertos divertidos festejan sus 20 años. Descubre cuándo

La Banda de Música de Zamora pone en marcha una nueva edición de los conciertos divertidos.

En su vigésima propuesta, el colectivo presenta “La máquina del tiempo” , donde “un científico loco, que en este caso es mi abuelo, crea esta máquina y a partir de ahí empiezan a suceder cosas... todos los músicos se enfadan, una abogada que le quiere denunciar…todo muy alegre y siempre con música” sintetiza la niña Paula Alonso Martín.

Los pases serán en el Teatro Principal a las 12 horas, el sábado 24 de enero, sábado 28 de febrero, domingo 22 de marzo y sábado 16 de mayo con entradas a 5 euros, ya a la venta los correspondientes al estreno.

Función

El espectáculo, con guion y coordinación a cargo de María Monteso, combina la música y la diversión, pero “tiene muchos mensajes educativos porque hoy vivimos en un mundo muy rápido, en el que a veces los niños quieren crecer rápido, incluso a veces no se premia el esfuerzo” señaló el director del colectivo, Manuel Alejandro López quien detalló que musicalmente se recuperan "piezas que se han tocado en las 19 ediciones anteriores y se cerrará con la obra "¡Que se haga la música!" del músico zamorano Miguel Mateos.

Presentación de los conciertos divertidos. / José Luis Fernández / LZA

El músico también señaló que los conciertos divertidos “es un proyecto que está realmente arraigado en la sociedad zamorana y hay muchas generaciones de zamoranos que han tenido su primer contacto con la música igual con en este espectáculo, que siempre trata de aunar teatro con música de una manera divertida para que las familias puedan tener una propuesta de calidad musical, además a un precio muy asequible".

Por su parte, la niña Carlota Alonso San Gregorio, que interpreta a una abogada, explicó que “es el segundo año que participo y nos lo hemos trabajado mucho y María (Monteso) se ha esforzado en escribir la máquina en verano” y testimonió que “cuesta hacerlo porque vas todas las tardes de lo viernes a ensayar el guion”.

cartel de los conciertos divertidos / Cedida

Además, el concejal del Teatro Principal, David Gago, resaltó que los conciertos divertidos son “un clásico” en la cultura zamorana que tiene lugar Principal, “un teatro que hace la función que tiene que hacer un teatro público en Zamora, un teatro de todos y para todos”.

La representante de Caja Rural, Laura Huertos, señaló que “los niños y niñas que participan, que creo son el verdadero motivo de estos conciertos, hacen que estos conciertos sean únicos, sean diferentes y que esta apuesta sea una apuesta muy querida por todos los zamoranos”.