Caos y tensión en la calle Cardenal Mella de Zamora: un hombre arroja objetos desde un balcón y se resiste a ser trasladado en ambulancia

Momentos de gran tensión se han vivido este martes en la calle Cardenal Mella, junto a la Avenida Tres Cruces de Zamora, que permanece totalmente cortada al tráfico.

Los servicios de emergencia intervienen en un grave incidente ocurrido en una vivienda de la zona.

Tanto el cuerpo de bomberos, como agentes de la Policía Nacional y Policía Municipal se han desplazado hasta el lugar tras recibirse varios avisos alertando de que un hombre se encontraba dando voces y mostrando un comportamiento visiblemente violento en el interior de uno de los pisos.

Según los testigos, el individuo habría llegado a arrojar diversos objetos por el balcón, entre ellos una silla y una lámpara, generando una situación de peligro para los viandantes.

Hasta el lugar también se ha movilizado una ambulancia del servicio de emergencias 112.

El hombre que ha protagonizado el incidente se habría resistido a ser introducido en el vehículo sanitario, lo que ha complicado la actuación.

El suceso ha tenido lugar en un piso situado justo encima de la tienda de ropa profesional NASA, lo que ha provocado una notable expectación entre los vecinos de la zona.

En estos momentos, los agentes continúan trabajando para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona.

Todavía se desconocen los detalles sobre el estado del implicado y sobre posibles daños personales.