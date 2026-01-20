Caja Rural de Zamora, presente en la Semana Santa de Valladolid

La Junta de Cofradías de Valladolid anunció una colaboración con Caja Rural de Zamora de cara a la Semana Santa vallisoletana de 2026, en la que destacaron dos proyectos principales. El primero trata de la compra de una nueva tribuna ubicada en la Plaza Mayor de la ciudad para completar así la renovación de todas las localidades que se ponen a disposición del público para disfrutar de los pasos. Esta grada, bautizada como tribuna "Fundación Caja Rural de Zamora", estará situada en frente de la tribuna presidencial y contará con 224 localidades.

También anunciaron la creación de una colección de cromos con álbum incluido, también con la colaboración de la caja, que busca llegar tanto a los más pequeños como a los adultos, con una misión eminentemente promocional. Estos coleccionables se repartirán durante la cuaresma con la intención de que "un niño diferencie perfectamente de la Virgen de las Angustias, de la Virgen de la Veracruz o el hábito de una cofradía con el hábito de otro", según explicó el presidente de la Junta de Cofradías de Valladolid, Luis Miguel Vegas de la Torre.

Durante la rúbrica del acuerdo tanto el director General de Caja Rural de Zamora, Cipriano García Rodríguez, como Vegas de la Torre tuvieron un recuerdo para las victimas del accidente ferroviario de Adamuz. El representante de las cofradías se mostró agradecido a la caja por el acuerdo, y destacó los valores que les unen, como “el cooperativismo y el trabajo para la sociedad”. También destacó la cercanía y el acompañamiento sentido, tildando a la Caja Rural de Zamora como una “entidad viva que quiere participar en ese tercer sector y colaborar con todas las asociaciones”.

Por su parte el director General de Caja Rural de Zamora, Cipriano García Rodríguez, puso en valor la parte social de la entidad, procurando que una parte de sus beneficios “tenga una reversión en el ámbito social". En el caso de la Junta de Cofradías destacó su impacto en “el desarrollo social, incluso económico, la provincia de Valladolid” y tildó a la Semana Santa vallisoletana como uno de los “hitos anuales de referencia”.