La Caixa apoyó a 66 niños zamoranos en situación de vulnerabilidad

El programa CaixaProinfancia de la Fundación la Caixa ha acompañado a lo largo de 2025 a 66 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Zamora, ofreciéndoles apoyo educativo, social y familiar, para que la falta de recursos no limite sus oportunidades.

El programa, activo desde 2007, "actúa allí donde la desigualdad golpea con más fuerza, para proporcionar servicios de refuerzo educativo, actividades de ocio y tiempo libre, acompañamiento psicosocial y apoyo a las familias, siempre a través de una extensa red de entidades sociales y en coordinación con los servicios públicos", señala la Fundación en una nota de prensa.

"La pobreza infantil no es solo una cuestión económica, sino también de oportunidades. Con CaixaProinfancia trabajamos para que ningún niño o niña vea limitado su futuro por el contexto en el que nace. Los resultados demuestran que un acompañamiento educativo y social sostenido en el tiempo marca una diferencia real en las trayectorias vitales de los menores más vulnerables", afirma el subdirector general de la Fundación la Caixa, Marc Simón.

Los datos de impacto del programa confirman resultados positivos en términos de éxito educativo. El 84,7 % de los niños y niñas atendidos consigue graduarse al finalizar la ESO, una cifra 2,6 puntos porcentuales superior a la tasa media nacional. Además, la tasa de abandono escolar entre los participantes del programa se sitúa en torno al 3,5 %.

Apoyo integral a las familias en situación de vulnerabilidad

El programa atiende a niños, niñas y adolescentes de cerca de 41 familias de Zamora que afrontan situaciones de vulnerabilidad. En el conjunto de Castilla y León se ha atendido a 491 menores de 294 familias.

Más del 50% son familias monoparentales y más de la mitad de los padres y madres se encuentran en situación de desempleo, muchos de ellos sin recibir prestaciones de ayuda. Entre los padres y madres que forman parte del programa, una mayoría cuenta con un nivel educativo bajo o muy bajo.

Por ello, CaixaProinfancia no interviene únicamente con los menores, sino que actúa también sobre el entorno familiar, reforzando competencias parentales y facilitando recursos que contribuyen a mejorar la estabilidad y el bienestar del conjunto de la familia.