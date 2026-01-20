Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Azayca presenta los concursos escolares de Primaria y Secundaria en Zamora

La entidad trata de fomentar los hábitos saludables entre los más pequeños

Presentación de los concursos escolares de fomento de los hábitos saludables de Azayca. / Jose Luis Fernández

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

La presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera, acompañada por un numeroso grupo de miembros de la entidad y la representante de la Fundación Caja Rural, Laura Huertos, ha presentado los concursos para fomentar los hábitos saludables que se van a llevar a cabo en los niveles de Primaria y Secundaria.

Dirigido a tercero y cuarto de Primaria, se ha convocado el concurso de dibujos con el lema "lavarse las manos ayuda a estar sano". Hasta el 30 de enero se pueden presentar los trabajos, que se expondrán en el Museo Etnográfico del 2 al 19 de febrero, día en que se celebrará el acto de entrega de diplomas. Los dibujos seleccionados ilustrarán el calendario 2027 que edita Azayca con el respaldo de la Fundación Caja Rural.

Para el alumnado de Secundaria se ha convocado el concurso de spot publicitario con el lema "A tope con la vida sin humo". La entrega de trabajos en formato A1/A2 está abierta hasta el 30 de enero y los trabajos se expondrán también en el Museo Etnográfico del 2 al 19 de febrero, fecha en la que se entregarán los diplomas y un obsequio a los dos spots seleccionados.

De la Higuera señaló que la juventud es precisamente la etapa de la vida en la que es necesario incidir para prevenir el tabaquismo y su vertiente del vapeo, ya que se tiene una menor percepción de riesgo. "Sin embargo, entender que pasárselo bien es perfectamente posible sin acudir a tóxicos como el tabaco o el alcohol es una tarea importante, ya que puede evitar que las nuevas generaciones caigan en hábitos perniciosos", aseveran desde la Asociación.

TEMAS

