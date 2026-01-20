El Ayuntamiento de Zamora pone en marcha el nuevo contrato de ayuda a domicilio

El Ayuntamiento de Zamora ha sacado a contratación el servicio de ayuda a domicilio, con el fin de buscar a una nueva empresa que lo gestione durante los dos próximos años, con un presupuesto global, IVA incluido que roza los 10,5 millones de euros.

Se trata de un importante contrato distribuido en dos lotes. Uno de ellos es exclusivo para la modalidad de comida a domicilio. Se calcula que serán necesarios en torno a 57.000 menús que se deben servir a un precio máximo de 5,98 euros (sin incluir el IVA). Se trata de llevar la comida a las personas que no la pueden elaborar en su propio domicilio y es capaz de adaptarse a diferentes tipos de dieta.

El lote principal de la ayuda a domicilio incluye las modalidades de atención doméstica, atención personal, relación con el entorno y otros apoyos, cada una de las cuales tiene sus características.

En este caso el Ayuntamiento estima en torno a 240.000 horas de prestación a un precio máximo de 16,80 euros la hora (sin incluir el IVA). Atención doméstica incluye la limpieza de baños, cocina y la casa en general, lavado, planchado y cosido de ropa, preparación de la comida, ir a la compra o ha hacer gestiones, manejar electrodomésticos y adiestrar al usuario en actividades domésticas.

La modalidad de atención personal se centran en el aseo o baño, cuidado del aspecto externo, ayudar la vestirse o acostarse, controlar alimentación o medicación y hacer compañía.

La modalidad de relación con el entorno incluye acompañar a las compras, centros de salud, a hacer gestiones, pasear y adiestrar al usuario para que mejore sus relaciones personales.

Finalmente, la modalidad de otros apoyos sirve para dar descanso a los cuidadores de personas dependientes, atención psicosocial en situaciones de conflicto, apoyo socio educativo para estimular la autonomía, apoyo a las relaciones intrafamiliares o acciones de prevención de la dependencia.

Permanencia en el entorno

La ayuda a domicilio intenta facilitar el desarrollo o mantenimiento de la autonomía personal, prevenir el deterioro individual o social y promover condiciones favorables en las relaciones familiares y de convivencia, contribuyendo a la integración y permanencia de las personas en su entorno habitual de vida mediante la adecuada intervención y apoyo de tipo personal, socio educativo, doméstico y social.

Se trata de un servicio básico que ha evolucionado notablemente en los últimos años. En 2015, el número de usuarios apenas llegaba a 300 mientras que para el año 2026 está previsto que superen los mil. En número de horas pasó en este mismo periodo de 71.000 a las 240.000 y el coste ha saltado de 1.100.000 a los más de 5 millones anuales para los próximos años.

Las comidas han pasado de 9.700 a 50.000 y los puestos de trabajo de 335 a 925, la mayoría desempeñados por mujeres.