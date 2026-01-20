Aviso amarillo por viento y nieve en Zamora este jueves

La provincia de Zamora volverá a estar este jueves bajo aviso amarillo por fenómenos meteorológicos adversos, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León a partir de los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En esta ocasión, el aviso afecta tanto a fuertes rachas de viento como a la posibilidad de nevadas, especialmente en áreas elevadas.

En el caso del viento, se esperan rachas intensas que podrían provocar incidencias puntuales en distintos puntos de la provincia, con mayor riesgo en zonas abiertas, carreteras expuestas y núcleos rurales. Desde los servicios de emergencia se advierte de la posible caída de ramas, desplazamiento de objetos y dificultades en la conducción, especialmente para vehículos de gran tamaño o en desplazamientos interurbanos.

Además, Zamora figura entre las provincias con aviso por nevadas, un fenómeno que podría afectar principalmente a las zonas de montaña, con acumulaciones que compliquen la circulación en carreteras secundarias y tramos de mayor altitud. Ante esta situación, se recomienda extremar la precaución al volante y consultar el estado de las vías antes de iniciar cualquier desplazamiento, y en caso de hacerlo contar con cadenas y el resto de elementos de seguridad necesarios.

El 112 aconseja también asegurar macetas, toldos y otros elementos exteriores, evitar transitar por zonas arboladas durante los momentos de mayor intensidad del viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales.