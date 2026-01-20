El alcalde pone plazos al traslado de la Policía Municipal tras el último "paso adelante"

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha informado este martes, tras la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora, del visto bueno que ese organismo municipal ha dado a la adjudicación de los dos lotes en los que se dividió la adquisición de mobiliario para el equipamiento del antiguo Banco de España. De esta forma, según ha subrayado Guarido, se ha dado "un paso adelante para la nueva configuración de la comisaría" de la Policía Municipal de Zamora.

El importe, entre ambos contratos, asciende a cerca de 200.000 euros, y las adjudicatarias son las empresas El Secretario y Valmma Soluciones. Una vez adjudicados, debe producirse la firma del contrato entre el Consistorio y las adjudicatarias, que a partir de ese momento tendrán un mes de plazo para entregar ese equipamiento. Una vez que esté listo el mobiliario, la Policía Municipal ya podría instalarse en las nuevas dependencias, pese a que aún falta por adquirir algún ordenador y otro material de menor importancia, según ha detallado Guarido.

En la Junta de Gobierno Local también se ha devuelto la fianza de las obras de rehabilitación del ARI (Área de Rehabilitación Integral) de Los Bloques, una obra que se remonta a hace años, pero debido al plazo de garantía de seis años y los problemas que hubo con parte de la ejecución no se ha efectuado hasta ahora la devolución, una vez descontado el dinero de los arreglos que hubo que hacer por defectos en la obra.

Lo que urge

El alcalde de Zamora ha explicado que aunque en el antiguo Banco de España de la plaza de Cristo Rey también se ubicará el archivo municipal, lo que "urge" el Ayuntamiento es el traslado de la comisaría. El archivo queda "en un segundo plano, porque también tendremos que comprar estanterías nuevas" y parte del mobiliario, pero la prioridad es la llegada a ese inmueble de la Policía Municipal.

Guarido ha calculado que antes del verano se haya producido ya el traslado de la comisaría que actualmente se ubica en la Plaza Mayor, ya que habrá que esperar el plazo legal para comprobar que no hay recursos antes de poder rubricar el contrato de equipamiento y después las empresas tienen un mes para suministrar el mobiliario.

Museo de Baltasar Lobo

"A partir de ahí, viviremos una nueva etapa", ya que el cuartel quedará "vacío" para que en un futuro sea la sede del Museo de Baltasar Lobo. El proyecto de ese museo ha pasado ya una vez por la Comisión de Patrimonio, que solicitó algunas modificaciones, que ya se han hecho, aunque deberá enviarse el proyecto de nuevo a Patrimonio para que dé el visto bueno definitivo. A partir de ahí, ya se podrán licitar las obras de adecuación de la antigua Casa de las Panaderas para su nuevo cometido museístico.