Agenda teatral. La cultura toma velocidad en Zamora

El Teatro Principal de Zamora arranca la temporada de 2026 con "Feriantes", un espectáculo de teatro de objetos basado en una investigación que han hecho sobre la vida de los feriantes a los que se homenajea.

La propuesta del Centro Dramático Nacional la defiende El Patio Teatro el día 22 de enero a las 20.30 horas con entrada libre hasta completar el aforo, aunque las invitaciones estarán disponibles el mismo día en la taquilla del liceo municipal desde las 18.00 y hasta las 20.30 horas. "Es una pieza muy especial que nos parece perfecta para iniciar temporada", explicó en la presentación de la programación la directora del liceo municipal, Eva Santos.

Conciertos divertidos

La música llegará de la mano de la Banda de Música de Zamora que el sábado 24 de enero, a las 12.00 horas, estrena la XX edición de los conciertos divertidos con "La máquina del tiempo".

Las entradas están a la venta a partir del día 20 de enero a 5 euros.

Entradas

Además, los pases para la programación del mes de enero pueden adquirirse ya tanto en la web como en la taquilla, abierta de martes a viernes y los días de función de 17.00 a 21.00 horas.

Ramos Carrión

Por otro lado, el Teatro Ramos Carrión de Zamora se centra en humor y música.

Rober Bodegas y Alberto Casado regresan a Zamora como Pantomima Full con "Hecho a mano", su tercer espectáculo en directo. Los cómicos recalan en el Ramos el viernes 23 a las 20.30 horas.

Música

El coro y orquesta de cámara Sonora se ha convertido en un habitual del Ramos Carrión y presentan la experiencia "Aurum: Natura", donde proponen una conexión inmersiva con la naturaleza a través de temas de Ludovico Enaudi, Ola Gjeilo o Eric Whitacre.

La experiencia combina música en directo, proyección visual y ambiente único con más de mil velas led y proyecciones generadas por inteligencia artificial, que harán viajar al espectador por un paisaje sonoro y visual. El concierto tendrá lugar el 24 de enero a las 20.00 horas y las entradas tienen un precio de 25 euros.

Infantil

Los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo "La reina del hielo" de los conocidos personajes de Andersen.

Anna, Olaf, El Sapo Pepe, El Príncipe del Verano, El Duque del Otoño, Golfin, El Hada de la Primavera y, por supuesto, Elsa y las mejores canciones de Frozen I y II se verán en el escenario del Ramos el domingo día 25 de enero a partir de las 18.00 horas con pases a 18 euros.

Pases

Las entradas para estos espectáculos ya están a la venta en la taquilla del teatro, de martes a domingo de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas y en la web del liceo vinculado a la Diputación de Zamora. n