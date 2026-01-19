La ZBE llegará en primavera a Zamora con multas mínimas y sin distintivo ambiental

El Ayuntamiento de Zamora ha retrasado un mes más la aprobación inicial de la nueva ordenanza municipal que regulará la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad. El borrador de ordenanza no se llevará a pleno hasta la sesión ordinaria del mes de febrero, ya que aún se está ultimando la contestación a las alegaciones que se formularon al documento previo y el borrador de la nueva regulación.

Por ello, no estará a tiempo para el pleno previsto para la última semana de enero, plazo que inicialmente barajaba el equipo de Gobierno municipal, que ahora aplaza el debate de la ZBE en sesión plenaria a febrero. Como la celebración de los plenos ordinarios se realiza a finales de mes y una vez aprobada la ordenanza tiene que publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora y a partir de ahí estar en exposición pública durante el plazo de un mes antes de que se apruebe definitivamente, eso retrasa la implantación de la ZBE a la próxima primavera.

De hecho, será una vez aprobada la ordenanza cuando el Consistorio tiene previsto colocar la infraestructura necesaria, que incluye medidores de CO2 y otros contaminantes del aire y paneles de señalización variable para que, si la contaminación supera los límites, se advierta de la prohibición de paso a todos los vehículos, excepto los residentes y los que efectúen labores de carga y descarga o presten servicios en el entorno.

La discriminación de los vehículos que pueden acceder a las calles de implantación de la ZBE, en cualquier caso, no se hará como en otras ciudades en las que, dependiendo del distintivo ambiental del vehículo, se le permite o no acceder al área con restricciones.

Un vehículo circula por la calle Luis Ulloa Pereira, que formará parte del área de la ZBE. | VÍCTOR GARRIDO

En la nueva ordenanza se fijarán además las sanciones que conllevará el incumplimiento de la restricción de paso.

Cuantía de las sanciones

Para establecer esas multas no se tendrá en cuenta la propuesta de sanciones que marcaba el documento base de implantación de Zona de Bajas Emisiones en la ciudad encargado por el Ayuntamiento, en el que se proponían sanciones de entre 200 y 500 euros, sino que serán bastante menos onerosas, en consonancia con la ordenanza de circulación y uso de las vías públicas, que establece multas de 60 euros para las sanciones leves, con posibilidad de reducir la cuantía a la mitad si se pagan en los diez días siguientes a la notificación.

Inicialmente, el Ayuntamiento no contempla la instalación de cámaras de lectura de matrículas para controlar los vehículos que entran en la ZBE, sino que la vigilancia del cumplimiento de las restricciones lo hará directamente a través de los agentes de la Policía Municipal.

Zona de implantación

La implantación de la ZBE abarcará calles situadas entre la plaza de la Marina y la plaza del Mercado. En concreto, la circulación se restringirá cuando se superen los niveles máximos de CO2 en las calles Magistral Romero, San Miguel, la Brasa, Traviesa, Cortinas de San Miguel y Luis Ulloa Pereira.

Esas vías ya han sido objeto de una remodelación para que en ellas tengan prioridad los peatones en todo su recorrido y exista una plataforma única, con reducción de la velocidad de circulación de los coches y eliminación de los aparcamientos. Eso ha hecho que el tráfico de vehículos ya se haya reducido considerablemente.

"Los coches van a poder seguir entrando sin problemas"

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, considera que tras la implantación de la ZBE "la gente va a poder seguir entrando sin ningún problema" con los coches en la zona acotada debido a que se trata de un área en la que ya se ha reducido notablemente el tráfico rodado y será muy difícil que lleguen a superarse los límites de gases contaminantes que obliguen a establecer la restricción de paso a los coches que no sean residentes habituales o vehículos de carga y descarga.

El responsable del área sostiene que la Zona de Bajas Emisiones "no va a tener una repercusión negativa para la ciudad" porque se ha mirado con lupa para ajustarla a la casuística de Zamora y los criterios de tráfico que ya existen en el área de implantación.

Contestación a las alegaciones

El Consistorio zamorano espera que en las próximas semanas pueda contestar a las alegaciones presentadas al documento base encargado por el Ayuntamiento de cara a la implantación de la ZBE.

A ese documento presentaron aportaciones diversos colectivos ciudadanos y el grupo municipal de Vox, que pidió que no se aplicara la Zona de Bajas Emisiones por ser perjudicial para la ciudad y carente de sentido. Una vez contestadas, se tramitará el borrador de la ordenanza municipal que regule la ZBE, en el que se establecerá la posibilidad de que en un futuro a las calles contempladas actualmente para la implantación puedan sumarse otras del barrio de La Lana. Pese a ello, desde el Ayuntamiento aclaran que no está en sus planes de la legislatura esa ampliación.