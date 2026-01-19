El Tribunal de Instancia investiga el arresto del exjefe de Basuras de Zamora: denuncia a dos policías nacionales por detención ilegal

El Tribunal de Instancia de Zamora inicia la investigación de la denuncia contra dos policías nacionales por el delito de detención ilegal al exjefe del servicio de Recogida de Basuras del Ayuntamiento capitalino, de iniciales A.G.D., arrestado tras ser denunciado por la viceinterventora municipal.

La jueza en su auto de apertura de diligencias previas alude a "características que hacen presumir la posible existencia del delito" para justificar en el mismo escrito la investigación judicial sobre los hechos denunciados, ocurridos el 18 de diciembre de 2025, para determinar "la naturaleza y las circunstancias" de los mismos, así como "las personas que en ellos han intervenido".

A partir de ahí, acuerda iniciar las indagaciones con la declaración del exjefe del servicio municipal, ya jubilado, fijada para esta misma semana. El Tribunal de Zamora acaba de solicitar, además, una copia del atestado que levantaron los dos policías el día del arresto de A.G.D., y el contenido de la ampliación de ese informe policial si es que se ha hecho.

El empleado municipal jubilado permaneció 24 horas detenidos después de que una funcionaria del Ayuntamiento de Zamoracomentara a la viceinterventora, C.H.G., el contenido de una conversación con el excompañero en el que este habría vertido manifestaciones con las que la alta funcionaria se sintió amenazada.

Acusación de connivencia

Ese malestar le llevaría a acudir a la Comisaría para denunciar a A.G.D., lo que motivó una orden de arresto por parte de dos agentes nacionales que conocían los entresijos de la investigación del caso Zamora Limpia archivado por el Juzgado de Instrucción, según mantiene el abogado que defiende al exjefe de Basuras. En esa causa judicial se investigó la gestión del exjefe de Basuras por presuntos delitos de corrupción.

La denuncia de A.G.D. contra los policías nacionales que fueron a detenerle a su domicilio particular por un supuesto delito "contra la Administración de Justicia infundado", alega "privación ilegítima de libertad" por una conversación en la calle con otra excompañera que, a lo sumo, podría ser un delito leve que no conlleva la detención durante 24 horas.

El abogado del exjefe municipal recuerda que su cliente carece de antecedentes penales o policiales, que, en todo caso, el comportamiento de su cliente no supuso ningún riesgo para la viceinterventora; que el arresto se basa en una denuncia falsa de la alta funcionaria y que es la consecuencia de la connivencia de la policía con esta persona.