La Seguridad Social advierte de la "ocupación ilegal" que supondría ceder la residencia de los Tres Árboles a Asprosub sin su permiso

La residencia de mayores de los Tres Árboles de Zamora, que es de titularidad estatal aunque se cedió a la Junta de Castilla y León con las competencias en la materia mientras mantuviera ese uso, está en el candelero de la disputa política entre el Gobierno de España y el autonómico a raíz del traslado de los residentes previsto el próximo verano a la nueva residencia construida por la Junta.

La intención de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades del Gobierno autonómico, que encabeza la zamorana Isabel Blanco, es la de destinar en un futuro la residencia de Los Tres Árboles a un centro residencial específico para personas mayores con discapacidad intelectual y mantener el uso como centro de día de mayores. Además, Isabel Blanco ha anunciado que ese nuevo uso lo prestará la asociación Asprosub previa cesión por parte de la Junta.

Sin embargo, la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Zamora, Teresa Peral, ha salido al paso de esas intenciones del Gobierno autonómico porque la residencia es de la Tesorería de la Seguridad Social y no de la Junta de Castilla y León y en ningún momento se ha contado con el titular del inmueble para ese nuevo uso. "La intención manifiesta de cederla a un tercero, bien sea mediante gestión directa o diferida o como quieran llamarlo, carece de sentido", ya que "no se puede ceder algo que no es propio".

Peral ha agregado que "esta situación nos acercaría a la figura de la ocupación ilegal", por lo que ha advertido tanto a Asprosub como "a cualquier otro que intente meterse en el inmueble" sin contar con su autorización, que en ese caso la Tesorería de la Seguridad Social ejercería "todas las acciones necesarias para la recuperación del inmueble".

Lealtad institucional

A su juicio, la cesión pretendida por la Junta está fuera de la ley y del procedimiento administrativo, por lo que es "inaceptable" y por ello ha apelado "al sentido común y la lealtad institucional" para advertir que "con la Seguridad Social no se juega".

Tanto la directora general del INSS en Zamora como el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, han asegurado que ni Asprosub ni la Junta se han puesto en contacto con ellos por ese tema y han rechazado el proceder de la Administración autonómica "tanto en el fondo como en las formas". Aun así, han dejado abierta la puerta a estudiar ese futuro uso de la residencia de los Tres Árboles por parte de Asprosub, siempre que se les comunique previamente y sea autorizado.

Requerimiento

Teresa Peral ha recordado que en octubre de 2024 ya se envió un requerimiento a la Junta de Castilla y León en el que se le advertía de que cualquier uso futuro de ese inmueble tras el traslado de los residentes actuales al nuevo centro debería contar con la autorización preceptiva de su propietario, sin que hasta la fecha le hayan comunicado nada.