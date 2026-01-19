Rocío Jurado "santa protectora" del Hurra Pop de Zamora

Hurra! Romería Pop, que se celebrará el próximo 30 de mayo en las Aceñas de Cabañales en Zamora, abre hoy lunes 19 de enero a las 10:00 horas su preventa especial de entradas, una oportunidad única para acceder al festival al precio reducido de 45 euros más gastos, disponible exclusivamente durante 24 horas. A partir de mañana martes a las 10:00 horas, las entradas pasarán ya a su precio general.

Más allá del incentivo económico, esta preventa funciona como punto de partida simbólico de una edición muy especial, marcada por el homenaje a Rocío Jurado, que este año será la “santa protectora” del Hurra! y protagonista de su ya tradicional procesión romera.

Rocío Jurado, "santa protectora" de una romería única en España

Cada edición del Hurra rinde tributo a una gran figura de la cultura popular reinterpretada desde el respeto, el humor y la celebración compartida. Tras David Bowie, Raffaella Carrá, Tino Casal, el festival pone su mirada en Rocío Jurado, una de las voces más poderosas y reconocibles de la música española.

Rocío Jurado fue mucho más que una artista: fue símbolo de libertad, emoción sin filtros y exceso emocional, una figura capaz de trascender géneros y generaciones. Su elección como Santa protectora encaja de forma natural con el espíritu del Hurra, que reivindica la cultura popular como espacio de encuentro, celebración y emoción colectiva, lejos de la solemnidad y los prejuicios.

Como marca la tradición del festival, su figura será protagonista de la procesión romera del Hurra, un ritual festivo que mezcla homenaje sincero, ironía y devoción pagana, y que se ha convertido en uno de los momentos más reconocibles y celebrados del evento.

Romería contemporánea

Hurra! Romería Pop no es un festival al uso. Es una romería contemporánea, un día de campo convertido en celebración cultural, donde la música convive con el entorno natural, la gastronomía y la fiesta compartida con amigos desde el mediodía hasta la medianoche.

El festival se celebrará el sábado 30 de mayo en Las Aceñas de Cabañales, a orillas del Duero, y está impulsado por el Ayuntamiento de Zamora en colaboración con Cultura Emergente, una alianza que refuerza su vocación de proyecto cultural arraigado al territorio y pensado para disfrutarse desde lo colectivo.

Con un aforo limitado a solo 1.000 personas, el Hurra apuesta por la cercanía, la comodidad y el cuidado de cada detalle, alejándose deliberadamente de la masificación y priorizando una experiencia amable, festiva y accesible.

Cartel

El cartel de esta edición ya tiene confirmados a La Bien Querida, Joe Crepúsculo, Repion, Puño Dragón, Los Invaders y Los Chivatos, una selección de artistas con personalidad propia, propuestas diversas y directos pensados para disfrutarse en un entorno natural y en clave festiva.

Una programación que refleja la esencia del Hurra!: música elegida con mimo, sin etiquetas rígidas y con el único objetivo de acompañar una jornada pensada para celebrar.