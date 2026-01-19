Un "paraguas" para el Patrimonio de Zamora: el Obispado actúa en las cubiertas de San Andrés y del Seminario

El Obispado de Zamora interviene en la torre y en la iglesia de San Andrés que presentaban serios problemas de humedades.

Los trabajos de emergencia, autorizados el pasado mes de abril desde la Comisión Territorial de Patrimonio, afectan a las cubiertas tanto de la iglesia de San Andrés, de origen románico y reconstruida en el siglo XVI por el capitán Antonio de Sotelo y Cisneros, como del propio Seminario San Atilano, un inmueble que se erigió en el siglo XVIII para facilitar en aquel momento el asentamiento de una comunidad de jesuitas en la ciudad.

La obra conlleva la sustitución de los canalones, por otros de una mayor capacidad, y de las bajantes dañadas por otras.

Mayor capacidad de desagüe

También se instalará alguna tubería más para ampliar la capacidad de desagüe de las cubiertas para evitar problemas cuando llueva con abundancia, según explican fuentes de la Diócesis de Zamora.

En la torre han intervenido en las planchas de plomo de las cornisas intermedias que "estaban muy mal y se han repuesto". Además, está previsto ejecutar "un tendido por el interior del altillo superior de la torre para que recolecte y conduzca las aguas a los canalones del lado opuesto de la torre", precisan.

El coste de la mejora, ya en marcha y con una duración prevista de tres meses, ronda los 120.000 euros.

La actuación "no afecta al funcionamiento de la iglesia ni del edificio del Seminario", que acoge el propio seminario, la casa de la Iglesia y la casa sacerdotal.