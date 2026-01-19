La nueva Justicia: Del "¿qué hay de lo mío?" a "¿dónde está lo mío?"

Del "¿qué hay de lo mío?" se ha pasado a "¿dónde está lo mío?" en el Palacio de Justicia de Zamora, donde, si siempre ha sido una aventura adentrarse por su laberíntica estructura, desde la reorganización impuesta por la Ley de Eficiencia de la Justicia sus pasillos se han convertido en una jungla, en el sentido literal de "lugar inhóspito en el que el ser humano tiene difícil acceso".

Si ni el mismo personal del rimbombante Tribunal de Instancia de Zamora (diez juzgados en uno solo) sabe dónde se encuentran ubicados quienes hasta hace veinte días se sentaban a su lado, aún preguntan dónde está cada Letrado de la Administración de Justicia (LAJ), mucho menos consiguen resolver el jeroglífico los profesionales de la Abogacía y la Procuraduría.

Adentrarse por esos pasillos distribuidos en forma de "L", escaleras interiores y exteriores, que comunican con la calle del Riego o desembocan en la planta baja donde estaba la Clínica Forense es toda una aventura abocada, la mayoría de ocasiones, al fracaso, especialmente para la ciudadanía que acude a juicios o a requerimiento de las juezas y jueces.

Sin nadie que indique en cada puerta de acceso a los pisos dónde se encuentra cada servicio o sección, ni carteles que describan y guíen con exactitud a profesionales y público en general, el ya complejo de por sí edificio de los Juzgados, ahora del Tribunal de Instancia de Zamora, se ha convertido en una trampa para quien traspasa el vestíbulo. Y un agujero negro si la entrada se realiza desde la plaza de Zorrilla donde está la sede de la Audiencia de Zamora en el palacio de los Momos.

Oficina del servicio común general y huecos de la señalización anterior más explicativa. / Cedida

La urgencia de un nuevo edificio

Las personas directamente afectadas no dejan de reseñar que "este edificio no es funcional en absoluto para organizar el trabajo en equipo por plantas como se ha pretendido y ha resultado inviable". La Administración de Justicia, que nunca ha abordado la construcción de un nuevo edificio en Zamora para albergar los juzgados, una reivindicación reiterada desde la Audiencia y el Decanato, olvida que el Palacio de Justicia es el resultado de la unión de dos inmuebles incompatibles para distribuir por pisos el nuevo servicio común (que agrupa a personal de Auxilio), de Tramitación y de Ejecución.

Esa circunstancia está en el origen de las dificultades de operatividad en el reparto de espacios, abundan las mismas fuentes consultadas por este diario, que critican con dureza la falta de previsión del Ministerio de Justicia que "ha ido retrasando la instauración del proyecto de oficina única y ahora mete a calzador una reforma que está provocando un descontento y un mal ambiente, incluso, de trabajo".

Recuerdan que el edificio de la calle del Riego ha ido sufriendo reformas a medida que se incrementaba el número de juzgados y servicios, para lo que fue necesario utilizar las viviendas destinadas hasta final del siglo XX a la presidencia de la Audiencia y la jefatura de la Fiscalía Provincial. Así fue posible dar cabida a los juzgados de instrucción número 3, 4, 5 y 6; al de lo Social 2, amén de las aulas de formación y las salas de vistas de la planta 3 y 4 del Riego.

La vuelta de tuerca

Cuando se logró que se indicaran adecuadamente estas dependencias, llega esta vuelta de tuerca que ha puesto patas arriba la estructura de los juzgados sin contemplaciones: "del 31 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026 hemos pasado de una organización del siglo XIX a una del XXI pero sin medios humanos ni una transición que permita ir adaptando los tiempos de trabajo y los nuevos equipos a tareas que la ley les exige".

El malestar es absoluto entre profesionales de la judicatura de dentro y fuera de la casa, incapaces de descifrar el amplio cartel del vestíbulo de entrada que trata de definir por plantas la distribución de cada servicio judicial y sala de vistas que, por cierto, tenían algún que otro error en la denominación junto a la puerta, "hemos tenido que sobreponer un papel en la numeración" . Las indicaciones se repiten, en algunos casos, en los directorios de los Despachos y estancias, sin carteles a lo largo del inemuble que indiquen expresamente cómo llegar a la oficina del servicio judicial que se busca ni si se está frente al despacho donde se le requiere, salvo escuetas referencias del tipo "sección común general", "servicio común de tramitación" o "servicio común de ejecución". Toda una odisea.