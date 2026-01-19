¿Más nieve en Zamora? Esta es la previsión meteorológica para toda la semana (19-25 de enero)

El temporal mediterráneo que estos días ha concentrado la atención en el este peninsular y Baleares también ha dejado un efecto colateral en Castilla y León, que ha visto la nieve en el noroeste dejando estampas en blanco durante la tarde-noche del sábado.

La situación meteorológica se reconduce y la semana arranca con la estabilidad recuperada, pero con especial atención a la evolución de la cota de nieve, que podría descender lo suficiente como para dejar nuevos episodios de nieve en zonas de montaña y, puntualmente, en cotas medias durante el próximo fin de semana. En la provincia de Zamora, aunque no se esperan nevadas generalizadas en la capital, sí aumenta el riesgo en áreas elevadas como Sanabria o la Sierra de la Culebra.

Tras un inicio de semana estable y frío, con heladas nocturnas y cielos poco nubosos, la situación cambiará a partir del miércoles, cuando las precipitaciones regresarán con fuerza. Ese día la probabilidad de lluvia alcanzará el 100%, acompañada de un ascenso inicial de la cota de nieve hasta los 1.800 metros, lo que limitará la nieve a zonas altas.

Del bajo cero a mínimas altas

A medida que avance la semana, el aire frío irá ganando protagonismo. Entre el viernes y el fin de semana, la cota de nieve caerá de forma significativa, situándose entre los 800 y los 600 metros, un nivel que abre la puerta a nevadas tardías en el norte y oeste de Zamora, especialmente en áreas montañosas y pasos de carretera.

Las temperaturas máximas tenderán a bajar progresivamente, con valores que no superarán los 7 u 8 grados, mientras que las mínimas seguirán cerca de los 0 grados, manteniendo un ambiente claramente invernal para la época. La combinación de precipitaciones persistentes y descenso térmico obliga a extremar la precaución en carretera y a estar atentos a la evolución del tiempo durante el fin de semana.

Un escenario poco habitual para estas fechas que recuerda que, en Castilla y León, el invierno todavía puede dar un último aviso, incluso cuando la primavera ya asoma en el calendario.