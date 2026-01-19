Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia en Córdoba: 39 muertosLa ZBE llegará en primaveraEl Campus Viriato crece un 43%Fecha elecciones autonómicas Castilla y LeónArresto del exjefe de Basuras de Zamora
instagramlinkedin

Dos mujeres heridas en un atropello múltiple en la avenida de Galicia de Zamora

El accidente de tráfico ha ocurrido cerca de las 8.30 horas de este lunes

Zona donde ha tenido lugar el atropello.

Zona donde ha tenido lugar el atropello. / Google Maps

T. S.

Dos mujeres han resultado heridas en un accidente de tráfico que ha tenido lugar cerca de las 8.30 horas de este lunes en Zamora capital. Un turismo ha atropellado a dos peatonas en un paso de cebra situado a la altura del número 143 de la avenida de Galicia.

Tras la llamada a Emergencias 112 de Castilla y León, hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Nacional y Municipal así como sanitarios del Sacyl con una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil.

Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Centro de Emergencias 112 de Castilla y León. / LOZ

Datos sobre atropellos

Según el último estudio ofrecido por la Asociación Profesional de Empresas Forpmadores en Transporte, Logística y Seguridad Vial, el 36% de las víctimas de accidentes de tráfico en las zonas urbanas de Zamora se debe a atropellos. Unos datos que también revelan que en los últimos años este tipo de accidente en Zamora han descendido un 26,8%, aunque siguen siendo muy altos.

Noticias relacionadas y más

((Ampliaremos la información))

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: 'No hay sitio malo
  2. La CHD advierte: no hay reservas de agua para el desarrollo de las energías renovables en Zamora
  3. Fallece Mariano Rodríguez San León, uno de los pioneros hosteleros de Zamora
  4. ¿Nuevo barrio en Zamora? Impulsan 250 nuevas viviendas públicas junto a Cardenal Cisneros
  5. VÍDEO Y GALERÍA | La nieve deja bonitas imágenes en el casco antiguo de Zamora, pero condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia
  6. Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación
  7. Avances en la liberación de la muralla de Zamora: próximo derribo de edificios en dos zonas
  8. Zamora contará antes de mayo con seis nuevos pasos de peatones: te contamos dónde

El artista zamorano que cumple 87 años este 19 de enero

El artista zamorano que cumple 87 años este 19 de enero

San Torcuato y aledaños, esencia comercial de Zamora

Dos mujeres heridas en un atropello múltiple en la avenida de Galicia de Zamora

Dos mujeres heridas en un atropello múltiple en la avenida de Galicia de Zamora

Caos "de un día para otro" en la Justicia de Zamora: Del "¿qué hay de lo mío?" a "¿dónde está lo mío?"

Lucha desde Zamora contra el maquillaje infantil: "puede alterar el sistema hormonal de las niñas"

Lucha desde Zamora contra el maquillaje infantil: "puede alterar el sistema hormonal de las niñas"

El Tribunal de Instancia investiga el arresto del exjefe de Basuras de Zamora: denuncia a dos policías nacionales por detención ilegal

La Diputación debe devolver el IBI mal cobrado a un vecino de Cerecinos de Campos

¿Cuánto menos han subido los salarios en Zamora que en España y cuántas horas más se trabaja aquí por convenio?

¿Cuánto menos han subido los salarios en Zamora que en España y cuántas horas más se trabaja aquí por convenio?
Tracking Pixel Contents