Dos mujeres heridas en un atropello múltiple en la avenida de Galicia de Zamora

Dos mujeres han resultado heridas en un accidente de tráfico que ha tenido lugar cerca de las 8.30 horas de este lunes en Zamora capital. Un turismo ha atropellado a dos peatonas en un paso de cebra situado a la altura del número 143 de la avenida de Galicia.

Tras la llamada a Emergencias 112 de Castilla y León, hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Nacional y Municipal así como sanitarios del Sacyl con una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil.

Centro de Emergencias 112 de Castilla y León. / LOZ

Datos sobre atropellos

Según el último estudio ofrecido por la Asociación Profesional de Empresas Forpmadores en Transporte, Logística y Seguridad Vial, el 36% de las víctimas de accidentes de tráfico en las zonas urbanas de Zamora se debe a atropellos . Unos datos que también revelan que en los últimos años este tipo de accidente en Zamora han descendido un 26,8%, aunque siguen siendo muy altos.

