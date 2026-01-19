El milagro de la zamorana del vagón siete del Iryo accidentado: "No tengo ni un moratón, no se cómo ha podido ser, aparte de suerte"

La zamorana Cristina Fortuoso, una joven natural de Toro aunque actualmente residente en Madrid, donde ejerce como profesora, figuraba entre los viajeros del tren Iryo del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que han muerto al menos cuarenta personas y han resultado heridas más de 120 personas, de las que doce permanecen en la UCI de centros hospitalarios.

Ella, afortunadamente, se recupera de la pesadilla en casa y reconoce que por suerte físicamente está bien, lo que considera incluso un "milagro" porque viajaba junto a su pareja de Málaga a Madrid en el coche número siete, el segundo peor parado del Iryo que se salió de la vía y luego impactó con el Alvia que viajaba en sentido contrario, hacia Huelva.

De cómo ocurrió el accidente, recuerda nítidamente que empezaron a sentir "un montón de turbulencias" o algo parecido a ello, con el tren vibrando "cada vez más fuerte" hasta que sintió que se iba para un lado en el momento del descarrilamiento.

Segundos más tarde, unos veinte según el parte del accidente ferroviario, fue cuando se produjo el gran impacto, cuando el Alvia que circulaba en sentido contrario chocó contra ellos. "Sentimos un golpe muy gordo y los cristales saltando por los aires", se fue la luz y cuando acertaron a volver a ver la imagen fue dantesca, con mucha sangre por el suelo y una mujer en el asiento delante del suyo que había fallecido.

Sobre lo afortunados que han sido tanto ella como su chico al salir ilesos, Cristina admite que "no sé cómo ha podido pasar, aparte de suerte". Además de eso y un milagro duda si también pudo influir que "cuando empezaron las turbulencias nos cubrimos el uno al otro la cabeza, nos hicimos una bola entre los dos" y tuvieron suerte de que no les cayó ni impactó nada contra ellos.

Tras salir del vagón por la ventana, su pareja ayudó a otros viajeros del vagón ocho, que fue el más dañado, a bajar de él mientras ella se quedó junto a las vías acompañando a una chica que le pidió que no la dejase sola hasta que llegasen los servicios sanitarios, ya que sangraba, tenía una brecha en la frente y otras heridas.

La toresana y su pareja pudieron regresar la misma noche del domingo al lunes desde Adamuz a Madrid en uno de los autobuses que fletaron para los pasajeros ilesos. Aunque admite lo afortunado que han sido ella y su pareja al no haber sufrido daños, lamenta que otros viajeros, muchos de su vagón, no hayan tenido la misma suerte.