Meliza 2026: Zamora se prepara para su VII Feria Apícola Internacional

Zamora volverá a convertirse en epicentro de la apicultura internacional con la celebración de Meliza 2026, la VII Feria Apícola Internacional que tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de febrero. El evento, que ya ha confirmado más de un centenar de stands contratados, se perfila como una cita imprescindible para profesionales del sector, amantes de la miel y curiosos del mundo apícola.

La feria, organizada en torno a la promoción de la apicultura como motor económico, cultural y medioambiental, ofrecerá un amplio abanico de actividades para todos los públicos. Entre las más destacadas figuran las catas de miel, donde se podrán degustar variedades nacionales e internacionales, y los espectáculos de “show cooking” con miel, en los que chefs invitados demostrarán la versatilidad de este producto en la cocina contemporánea.

Meliza promocional 2026 / Meliza

Una cita con sabor y conocimiento

El cartel promocional ya circula por redes y espacios públicos, anunciando una edición que promete superar las expectativas. La organización ha hecho un llamamiento a quienes aún no han reservado su espacio expositivo, recordando que las inscripciones siguen abiertas a través del correo feriameliza@gmail.com.

Meliza no solo es una feria comercial, sino también un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos, la innovación en técnicas de producción y la divulgación científica. En ediciones anteriores, ha reunido a apicultores, investigadores, distribuidores y consumidores en un ambiente dinámico y participativo.

La ciudad de Zamora, con una tradición apícola consolidada y un entorno natural propicio para la producción de miel, se reafirma como sede ideal para este evento. La feria se celebrará en el recinto habitual, con acceso libre y programación completa disponible próximamente en feriameliza.com.

Con el respaldo de instituciones locales y el entusiasmo del sector, Meliza 2026 se perfila como una edición clave para consolidar la apicultura como eje estratégico en la economía rural y la sostenibilidad alimentaria.