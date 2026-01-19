Lucha desde Zamora contra el maquillaje infantil: "puede alterar el sistema hormonal de las niñas"

Cada mañana cuando lleva al colegio a su hija mayor, que todavía no ha cumplido los cinco años, la zamorana Elisa Rapado Jambrina pasa por delante del escaparte de una perfumería que exhibe unos estuches de maquillaje "enormes con personajes infantiles de Stitch o las princesas de Disney", describe. Cada mañana, la pequeña le demanda que le compre uno, "como si fuera un estuche de rotuladores o de acuarelas para pintarse ella la cara".

La insistencia de la menor hizo que Elisa lo comentara con una amiga, madre también y psicóloga, que le advirtió sobre "la cantidad de disruptores endocrinos" que contienen estos productos de cosmética.

La zamorana buscó información sobre la presencia de estos elementos en el maquillaje infantil y para su sorpresa "no puede ser que incluso los pintacaras al agua, en un 43% de los casos, tengan sustancias tóxicas".

Normalizar el uso de maquillaje

Rapado apunta que "al dirigir los productos a las niñas consiguen que normalicen el uso de maquillaje y las introducen prematuramente en una rueda de consumo de productos estéticos que, sin duda, no necesitan y que afecta a su autoimagen", reflexiona.

Esta profesional de la música subraya que "lo más preocupante es que muchos de estos cosméticos contienen compuestos químicos que pueden alterar el sistema hormonal de las niñas". Rapado enfatiza que "no es únicamente una cuestión de consumo innecesario, sino de salud pública" y apunta que "los pediatras indican que la piel de los niños es más fina y absorbente, lo que los hace más vulnerables a los productos tóxicos".

Maquilladores profesionales / David_Gallardo / LMA_EXTERNAS

La zamorana añade que "si no es un producto para niños, porque contiene una serie de bisfenoles entre otros elementos, no se tiene que promocionar como infantil" y ejemplifica que "igual que se han dejado de vender los cereales que tenían más azúcar, vamos a apartar la publicidad con personajes atractivos de los productos nocivos para los niños".

Preocupación multiplicada en internet

Elisa Rapado trasladó su preocupación a través de una red social y más de 400 personas compartieron su comentario. Ante este panorama la zamorana, que se considera una "activista social", dio el paso y lanzó una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma change.org.

ALUMNAS EN UN TALLER DE MAQUILLAJE / PABLO SOLARES / LNE

Su iniciativa persigue cambios legislativos que prohiban la publicidad de maquillaje para menores y, sobre todo, la retirada de compuestos tóxicos presentes en estos productos. Por el momento, su petición cuenta con más de 1.300 firmas, una cifra que poco a poco va en aumento.

"Los medios de León (donde reside) se han hecho eco y ha habido un repunte de firmas, pero tiene que ser una campaña que alcance a todo el país y llegue hasta el Ministerio de Sanidad". Toda una carrera de fondo para la que está preparada y con la que dice no buscar protagonismo, sino concienciar y cambiar la normativa.