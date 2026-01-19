Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO | Accidente de tren en CórdobaPintadas en ZamoraEncuesta elecciones generalesFecha elecciones autonómicas Castilla y León
instagramlinkedin

Infancia

Lucha desde Zamora contra el maquillaje infantil: "puede alterar el sistema hormonal de las niñas"

Elisa Rapado planta cara a la presencia de publicidad en el maquillaje infantil y lanza una campaña de recogida de firmas por Internet para su supresión y para incrementar el control sobre los componentes que lo integran.

Elisa Rapado Jambrina. | J CASARES (EFE)

Elisa Rapado Jambrina. | J CASARES (EFE)

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Cada mañana cuando lleva al colegio a su hija mayor, que todavía no ha cumplido los cinco años, la zamorana Elisa Rapado Jambrina pasa por delante del escaparte de una perfumería que exhibe unos estuches de maquillaje "enormes con personajes infantiles de Stitch o las princesas de Disney", describe. Cada mañana, la pequeña le demanda que le compre uno, "como si fuera un estuche de rotuladores o de acuarelas para pintarse ella la cara".

La insistencia de la menor hizo que Elisa lo comentara con una amiga, madre también y psicóloga, que le advirtió sobre "la cantidad de disruptores endocrinos" que contienen estos productos de cosmética.

La zamorana buscó información sobre la presencia de estos elementos en el maquillaje infantil y para su sorpresa "no puede ser que incluso los pintacaras al agua, en un 43% de los casos, tengan sustancias tóxicas".

Normalizar el uso de maquillaje

Rapado apunta que "al dirigir los productos a las niñas consiguen que normalicen el uso de maquillaje y las introducen prematuramente en una rueda de consumo de productos estéticos que, sin duda, no necesitan y que afecta a su autoimagen", reflexiona.

Esta profesional de la música subraya que "lo más preocupante es que muchos de estos cosméticos contienen compuestos químicos que pueden alterar el sistema hormonal de las niñas". Rapado enfatiza que "no es únicamente una cuestión de consumo innecesario, sino de salud pública" y apunta que "los pediatras indican que la piel de los niños es más fina y absorbente, lo que los hace más vulnerables a los productos tóxicos".

Al tratarse de modelos no profesionales, los estilistas de Antonio Eloy se fueron adaptando a la belleza de cada una de ellas. El maquillaje, natural, los ojos débilmente marcados y en el pelo abundaron los recogidos bajos y sencillos. Todos coincidieron en que el resultado final fue muy natural. HÉROES CON VOLANTES

Maquilladores profesionales / David_Gallardo / LMA_EXTERNAS

La zamorana añade que "si no es un producto para niños, porque contiene una serie de bisfenoles entre otros elementos, no se tiene que promocionar como infantil" y ejemplifica que "igual que se han dejado de vender los cereales que tenían más azúcar, vamos a apartar la publicidad con personajes atractivos de los productos nocivos para los niños".

Preocupación multiplicada en internet

Elisa Rapado trasladó su preocupación a través de una red social y más de 400 personas compartieron su comentario. Ante este panorama la zamorana, que se considera una "activista social", dio el paso y lanzó una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma change.org.

NUTEC ALUMNAS EN UN TALLER DE MAQUILLAJE

ALUMNAS EN UN TALLER DE MAQUILLAJE / PABLO SOLARES / LNE

Su iniciativa persigue cambios legislativos que prohiban la publicidad de maquillaje para menores y, sobre todo, la retirada de compuestos tóxicos presentes en estos productos. Por el momento, su petición cuenta con más de 1.300 firmas, una cifra que poco a poco va en aumento.

Noticias relacionadas y más

"Los medios de León (donde reside) se han hecho eco y ha habido un repunte de firmas, pero tiene que ser una campaña que alcance a todo el país y llegue hasta el Ministerio de Sanidad". Toda una carrera de fondo para la que está preparada y con la que dice no buscar protagonismo, sino concienciar y cambiar la normativa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: 'No hay sitio malo
  2. Suspendida la multitudinaria asamblea del Jesús Nazareno en Zamora por esceso de aforo: cabreos y nueva fecha en el aire
  3. Fallece Mariano Rodríguez San León, uno de los pioneros hosteleros de Zamora
  4. ¿Nuevo barrio en Zamora? Impulsan 250 nuevas viviendas públicas junto a Cardenal Cisneros
  5. VÍDEO Y GALERÍA | La nieve deja bonitas imágenes en el casco antiguo de Zamora, pero condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia
  6. Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación
  7. Avances en la liberación de la muralla de Zamora: próximo derribo de edificios en dos zonas
  8. Zamora contará antes de mayo con seis nuevos pasos de peatones: te contamos dónde

Cambios "de un día para otro" en la Justicia por la nueva ley: Del "¿qué hay de lo mío?" a "¿dónde está lo mío?"

Lucha desde Zamora contra el maquillaje infantil: "puede alterar el sistema hormonal de las niñas"

Lucha desde Zamora contra el maquillaje infantil: "puede alterar el sistema hormonal de las niñas"

El Tribunal de Instancia investiga el arresto del exjefe de Basuras de Zamora: denuncia a dos policías nacionales por detención ilegal

La Diputación debe devolver el IBI mal cobrado a un vecino de Cerecinos de Campos

¿Cuánto menos han subido los salarios en Zamora que en España y cuántas horas más se trabaja aquí por convenio?

¿Cuánto menos han subido los salarios en Zamora que en España y cuántas horas más se trabaja aquí por convenio?

El alumnado del Campus Viriato crece un 43% en los últimos siete años

El alumnado del Campus Viriato crece un 43% en los últimos siete años

Un "paraguas" para el Patrimonio de Zamora: el Obispado actúa en las cubiertas de San Andrés y del Seminario

Un "paraguas" para el Patrimonio de Zamora: el Obispado actúa en las cubiertas de San Andrés y del Seminario

Echar a volar la imaginación con este original taller infantil en Zamora

Tracking Pixel Contents